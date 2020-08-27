聽新聞
test
0:00 / 0:00
10多名港人乘船潛逃來台遭拘捕 鄧炳強：非跨境合作
大陸海警昨日通報，在香港東方南的大陸管轄海域內，查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，外媒報導指出，快艇上十幾名人員為試圖潛逃台灣的香港反送中人士。香港警務處處長鄧炳強回應，有關行動並非跨境合作行動，至收未收到大陸方面通知，港警只是從媒體知悉事件。
據港媒香港電台報導，快艇上有12名香港年輕人，當中有曾參與反送中運動的團體「香港故事」成員李宇軒。李宇軒早前涉嫌違反港版國安法被捕，之後獲准保釋。
鄧炳強表示，港警並無相關資料，已第一時間與內地相關單位了解。如果有香港人偷渡到大陸後被捕，大陸方面會按相關法例處理，並根據通報機制通報本港，如果有關人士正被香港通緝，會按現行程序交回香港。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言