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10多名港人乘船潛逃來台遭拘捕 鄧炳強：非跨境合作

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港警務處處長鄧炳強。圖／取自新華網
香港警務處處長鄧炳強。圖／取自新華網

大陸海警昨日通報，在香港東方南的大陸管轄海域內，查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，外媒報導指出，快艇上十幾名人員為試圖潛逃台灣的香港反送中人士。香港警務處處長鄧炳強回應，有關行動並非跨境合作行動，至收未收到大陸方面通知，港警只是從媒體知悉事件。

據港媒香港電台報導，快艇上有12名香港年輕人，當中有曾參與反送中運動的團體「香港故事」成員李宇軒。李宇軒早前涉嫌違反港版國安法被捕，之後獲准保釋。

鄧炳強表示，港警並無相關資料，已第一時間與內地相關單位了解。如果有香港人偷渡到大陸後被捕，大陸方面會按相關法例處理，並根據通報機制通報本港，如果有關人士正被香港通緝，會按現行程序交回香港。

香港 港警 港版國安法

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