捷克參議院議長訪台見總統 陸外交部：卑劣行徑

捷克參議院議長維特齊一行將在8月30日訪問台灣，並將在訪問期間發表演講，並與總統蔡英文會面。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，陸方譴責這種卑劣的行徑，敦促捷克恪守一個中國原則，正確、慎重處理涉台有關問題。

據大陸外交部網站，NHK記者今日在大陸外交部例行記者會上問及捷克參議院議長訪台，並將會見蔡英文總統一事，趙立堅表示，「首先我要糾正你的錯誤說法。我們只承認你說的這個人是台灣地區領導人。」

他指出，「中方堅決反對建交國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的」。

接著他批評捷克參議院議長，稱捷克個別政客出於一己私利，罔顧陸方嚴正交涉，無視捷克主流民意，公然違背捷克官方一貫承諾的、奉行的一個中國政策，執意赴台灣進行「訪問」，蓄意破壞中捷關係政治基礎。陸方譴責這種卑劣的行徑，敦促捷方恪守一個中國原則，正確、慎重處理涉台有關問題。