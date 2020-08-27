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回應美對台軍售 陸國防部：必將採取措施
美國國防部近日公布一份軍售訂單，其中包含對台出售66架F16-V戰機，大陸國防部發言人吳謙今日表示，如果美方執意推動新一輪售台武器，陸方必將採取一切必要措施，予以堅決反制。
大陸國防部今日舉行例行記者會，吳謙對此做出上述回應。
他說，陸方一貫堅決反對美國售台武器。一直以來，美售台武器都是破壞中美兩國兩軍關係和地區和平穩定的一個重大問題。在這個問題上，陸方的立場清晰明確。
吳謙表示，去年美方宣佈向台軍出售66架F-16V戰機後，陸方立即表明了堅決反對的立場。如果美方執意推動新一輪售台武器，陸方必將採取一切必要措施，予以堅決反制。
根據彭博報導，台灣已正式簽署協議同意購買戰機。而國防部發言人史順文去年底受訪稱，我方完成發價書（LOA）簽署，新購66架F-16系列戰機，生效執行。
這次的軍購案包括56架單座戰機與10架雙座戰機，總金額為80億美元，第一架單座戰機預定在2024年交機，第一架雙座戰機則預定2023年第四季交機，66架次全數交機完成時間為2026年第四季。
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