「愛心獎」評出 星雲等八上上榜

港澳台灣慈善基金會發起的「愛心獎」評選，進入第15個年頭，評選由兩岸四地擴展至全球華人社會，最新評選結果揭曉，星雲等8人成為得獎人。

一年一度的「愛心獎」，今年因全球疫情，終選改為通訊投票，本屆參選者包括美國、加拿大、英國、馬來西亞、泰國，以及兩岸三地的華裔慈善家、宗教領袖、公益先行者和非營利組織創辦人等。

經兩岸三地28位評委，經三輪「通訊投票」後，決定出8位得獎人，包括台灣的星雲、呂若瑟、沈文振；中國大陸的盧邁、劉海鷹；香港的陳守仁、黃凱欣；海外地區的鮑潘曉黛。每位將獲頒15萬美元獎金。

台灣的星雲是臨濟宗第48代傳人，開創高雄佛光山。一生以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會、以共修淨化人心；呂若瑟生於義大利，1965年到台灣服務至今，以基督博愛精神，給予身心障礙者尊嚴、希望、平安；沈文振是拓凱教育基金會董事長、慈濟資深志工。

中國大陸的盧邁曾任職大陸國務院農村發展研究中心，後執掌中國發展研究基金會，以「社會試驗+政策宣導的干預模式，推動大陸偏遠貧困農村兒童教育和營養改善。劉海鷹是中國大陸「單人脊柱手術量最多、手術併發症最低的醫師，創立中國大陸唯一一家專注於脊柱疾病的慈善組織—北京海鷹脊柱健康公益基金會。

香港的陳守仁是聯泰集團創辦人及主席，先後在香港、塞班、關島及福建泉州設立陳守仁基金會，積極興學、助殘、辦醫、扶貧；黃凱欣是目養計畫聯合創辦人，以「世上再沒有人會因可治療的眼疾而失明」的理念，帶同年幼子女遷至剛果共和國北部，發展該區首間非營利眼科中心。

海外地區的鮑潘曉黛，是加州洛杉磯「幫幫忙基金會」創辦人兼會長，出生台灣貧寒家庭，2000年創辦基金會，在薩爾瓦多、柬埔寨、巴拉圭、宏都拉斯等26國救助貧困民眾。

港澳台灣慈善基金會2004年成立，凝聚港澳台商、台胞，關懷社會、濟厄扶困。2006年創辦「愛心獎」，表揚善心楷模，提升社會正量。「愛心獎」創辦人林添茂說，創辦獎項15年來，嚴謹選拔兩岸四地為公益無私奉獻的慈善楷模，彰顯人間大愛，要用愛心把兩岸四地乃至全球華人連結起來，共融發展。