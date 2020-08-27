陸國防部：中共解放軍演習就是針對「台獨」

大陸國防部新聞發言人吳謙大校今日（27日）在記者會上表示，近期，中共解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台海地區連續組織實戰化演練，針對的就是外部勢力干涉，針對的就是一小撮「台獨分裂勢力」及其分裂行徑。

吳謙重申，「台灣是中國不可分割的一部分。我們堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，這一立場清晰明確。

吳謙強調，中方將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

在回應本月早些時候，中美兩國國防部長時隔5個月再次通電話，就一系列共同關心的問題交換意見，以及此前美防長曾表示希望年內訪華問題時，吳謙表示，當前中美關係正面臨建交以來異常嚴峻複雜的局面。一段時間以來，美方不斷挑釁滋事，嚴重損害中國主權安全、嚴重損害兩國兩軍關係。中方既不會隨美起舞，也不會任美胡來，我們採取有力舉措，堅定捍衛了國家主權、安全、發展利益。

吳謙指出，不謀萬世者，不足謀一時;不謀全局者，不足謀一域。中國希望美方真正拿出戰略眼光，以開放和理性的心態看待中國發展，走出焦慮糾結的泥沼。當前，中美兩軍保持溝通十分重要。雙方要堅持相向而行，加強危機溝通，有效防範風險，推動和保持兩軍關係總體穩定。

關於兩軍高層交往，吳謙介紹兩國防務部門就此保持着溝通協調，希望美方採取切實措施，為訪問營造積極有利的氛圍。