共軍頻繁軍演 陸委會籲中共勿誤判情勢

對於共軍近期的軍事動態，陸委會發言人邱垂正今日表示，維持兩岸和平是雙方共同責任，呼籲中共不要誤判情勢、刻意挑釁，台灣有堅定的信念與決心，捍衛國家主權與自由民主的生活方式。

陸委會今日舉行例行記者會，會上有媒體詢問，我方如何評估共軍日前向南海發射飛彈，以及前總統馬英九近期的兩岸論述。

邱垂正首先表示，有關中共近期軍事動態，我方認為，維持兩岸和平是雙方共同責任，最近中共軍演頻繁，並擴大宣傳對台恫嚇，升高兩岸與區域的緊張態勢，已引發台灣民眾反感與國際疑慮。

邱垂正說，政府呼籲中共當局不要誤判情勢，刻意挑釁，台灣有堅定的信念與決心，捍衛國家主權與自由民主的生活方式。

至於對馬英九的「首戰即終戰」等言論，邱垂正說，馬英九認為「九二共識」才能避戰，但習五條已明確指出，「九二共識」就是一中原則、追求統一的「九二共識」，其從未接受一中各表，也沒有中華民國生存的空間，只有矮化台灣的「一國兩制」。

他強調，9成台灣主流民意堅定反對「一國兩制」，我方認為委屈無法求全，國人須認清台海危機的本質，在於中共霸權擴張與對台侵略野心。

邱垂正表示，我方面對中共不放棄武力犯台，文攻武嚇加大施壓，馬英九以所謂的「首戰即終戰」，恐嚇台灣接受「九二共識」，輕忽我捍衛國家安全的實力與決心，更未質疑、譴責北京當局行徑，落入其政治統戰思維陷阱，是極其危險。

他說，台灣主流民意堅定反對中共的「一國兩制」，及對台文攻武嚇，政府已做好面對挑戰的國安準備。