10多名港人乘船潛逃來台遭扣押 陸委會：政府絕不鼓勵

大陸海警昨日通報，在香港東方南的大陸管轄海域內，查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，據外媒報導，快艇上十幾名人員為試圖潛逃台灣的香港反送中人士。陸委會發言人邱垂正今日表示，台灣支持香港民主自由，但我方也是法治社會，以非法方式來台，包含當事人與協助者當將面臨刑事責任追究，也有人身安全極大的風險與疑慮，政府絕不鼓勵。

邱垂正今日在例行記者會上表示，港澳居民因政治因素向我政府請求援助，在港澳條例現行法律架構下已有處理機制，政府會依據人道原則與相關法規妥適處理個案。呼籲相關人士遵守台灣法律，切勿觸法。

至於港版國安法恐將讓更多港人無法出境，我方要如何幫助港人？邱垂正表示，我方呼籲，北京跟港府必須要尊重香港人對於追求自由人權法治的權利，要妥善與香港人進行坦誠溝通，才能夠化解爭議。

邱垂正表示，港警近日又拘捕民主派人士，國際社會跟我政府都表達關切，呼籲相關方面依法保障人民自由權利。秋後算帳與拘捕打壓，無法解決社會矛盾，更無法獲得民心認同，執政者應與香港人民誠懇對話與妥善溝通，才是解決爭議之道。

香港兩名泛民派議員被捕，指涉及「七二一事件」，邱垂正重申，香港回到穩定，最好的辦法是與港民溝通對話，勿秋後算帳。