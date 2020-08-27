參與南海島礁建設遭美制裁 陸外交部嗆：霸道邏輯

對於美國宣布對參與南沙島礁建設的陸方企業及人員實施制裁，大陸外交部發言人趙立堅今（27）日在例行記者會上表示，美方此舉粗暴干涉了中國大陸內政，違反國際法和國際關係基本準則，完全是霸道邏輯，強權政治。

趙立堅表示，中方在本國領土上開展相關建設，完全是主權範圍內的事，與軍事化無關。中方企業和個人參與本國建設活動，合理合法，無可厚非。美方因中方企業和個人參與本國相關建設，而對其實施非法制裁毫無道理。

他強調，美方此舉粗暴干涉中國大陸內政，違反國際法和國際關係基本準則，完全是霸道邏輯，強權政治。中方對此堅決反對，敦促美方糾正錯誤，立即停止干涉中國大陸內政。中方將採取堅定措施，堅決維護本國企業和個人的合法權益。

趙立堅還反諷，美國國務卿龐培歐每一次開口，國際社會就更能看清楚誰是謠言、謊言的製造者，虛假資訊的傳播者，冷戰思維的衛道士；龐培歐每一次開口，中國人民就更擁護中國共產黨，更愛我們的祖國。

他稱，中國共產黨與中國人民魚水情深，血肉相連，中國人民就是中國共產黨的銅牆鐵壁，誰都別想打破。他有一個忠告給龐培歐之流，那就是尊重事實和真相，摒棄傲慢和偏見，停止抹黑和造謠，別讓自己到了世人唾棄的地步。