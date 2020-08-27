10多名香港青年企圖偷渡來台 遭陸海警拘捕

中國海警在微博公布，廣東海警局23日上午，在粵港東南面的大陸管轄海域內，查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，拘捕10多名企圖偷渡來台灣的港人，其中包括多名曾經參加「反送中」示威抗議者。

綜合港媒報導，自由亞洲電台引述多方消息稱，快艇上有12名香港年輕人，當時正前往台灣，而廣東海警所提及的李姓人士，就是參加過反送中運動、香港政治團體「香港故事」成員李宇軒。

李宇軒本月10日涉嫌違反「港版國安法」下的勾結外國或境外勢力被捕，之後獲准保釋。

其餘被拘捕者也都參與過反送中示威，部分人之前在香港被拘捕後，正在保釋候審。當時他們正乘坐快艇前往台灣。

這批香港青年目前均被大陸海警扣押，大陸公安仍調查中。根據大陸刑法，公安局可以以刑事責任對偷渡者進行立案追責，偷渡者判處一年以下有期徒刑，之後才會遣返香港。