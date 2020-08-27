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大陸國防部稱 近期軍演不針對任何國家

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國防部新聞發言人吳謙。中新社
大陸國防部新聞發言人吳謙。中新社

解放軍近期頻頻展開軍演，對此，大陸國防部新聞發言人吳謙27日在例行記者會上強調，中國軍隊近期組織的例行性軍事演習，不針對任何國家。他同時指控，一段時間以來，美方不斷挑釁滋事，「中方既不會隨美起舞，也不會任美胡來。」

吳謙27日下午在例行記者會上，被問到大陸近期在黃海、南海等海域舉行的軍事活動時表示，近期，根據年度軍事訓練安排，中國軍隊位青島東南和旅順以西附近海空域，南沙島礁及周邊、西沙及其以北附近海空域，組織例行性軍事演習。

他強調，上述演習不針對任何國家。

針對當前中美兩軍關係，吳謙則指出，當前中美關係正面臨建交以來異常嚴峻複雜的局面。

吳謙稱，一段時間以來，美方不斷挑釁滋事，嚴重損害中國主權安全、嚴重損害兩國兩軍關係。「中方既不會隨美起舞，也不會任美胡來，我們採取有力舉措，堅定捍衛了國家主權、安全、發展利益。」

但吳謙也說，「不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域。」他呼籲美方真正拿出戰略眼光，以開放和理性的心態看待中國發展，走出焦慮糾結的泥沼。

他強調，當前，中美兩軍保持溝通十分重要。雙方要堅持相向而行，加強危機溝通，有效防範風險，推動和保持兩軍關係總體穩定。

對於美國國防部長艾思博早前表達，希望今年內能訪問大陸。吳謙表示，關於中美兩軍高層交往，兩國防務部門就此保持著溝通協調，希望美方採取切實措施，為訪問營造積極有利的氛圍。引述一位不願透露姓名的美國國防官員說法稱，大陸周三發射的4枚中程彈道飛彈，擊中了位於海南島和西沙群島之間的南海某個區域。

大陸國防部新聞發言人吳謙27日在例行記者會上，在被問到當前中美兩軍關係時表示，當前中美關係正面臨建交以來異常嚴峻複雜的局面。

吳謙稱，一段時間以來，美方不斷挑釁滋事，嚴重損害中國主權安全、嚴重損害兩國兩軍關係。「中方既不會隨美起舞，也不會任美胡來，我們採取有力舉措，堅定捍衛了國家主權、安全、發展利益。」

但吳謙也說，「不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域。」他呼籲美方真正拿出戰略眼光，以開放和理性的心態看待中國發展，走出焦慮糾結的泥沼。

他強調，當前，中美兩軍保持溝通十分重要。雙方要堅持相向而行，加強危機溝通，有效防範風險，推動和保持兩軍關係總體穩定。

對於美國國防部長艾思博早前表達，希望今年內能訪問大陸。吳謙表示，關於中美兩軍高層交往，兩國防務部門就此保持著溝通協調，希望美方採取切實措施，為訪問營造積極有利的氛圍。

國防部 彈道飛彈

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