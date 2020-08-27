香港人發起「全城黑衣抗警謊」活動 抗議警方篡改721歷史

香港民主派周四（27日）發起「全城黑衣抗警謊」活動，抗議警方前一天拘捕民主黨立法會議員林卓廷，並在記者會上改變721元朗事件的論述。

《蘋果日報》報導，任文職的市民Eugene在元朗區長大，她憶述去年721該區沒有任何示威活動，質疑警方把事件包裝成「兩群勢均力敵的人互相毆鬥」的說法荒謬，故穿上黑衣表達不滿。

響應黑衣活動的元朗居民陳同學也批評警方顛倒是非，指自己去年觀看721直播感到十分憤怒和痛心，至今對畫面仍歷歷在目，擔心721歷史會因官方「洗白」而被篡改。

在社交媒體上，大量香港網民把鹿的照片標示為馬丶黑色圖片標示為白色，諷刺警方指鹿為馬丶顛倒黑白。另有不少人引用周星馳在電影《整蠱專家》裡的經典台詞「袁木好誠實，李鵬是我們最偉大的領袖！」，借六四事件暗諷當局謊話連篇。

警方做法也引起721受害人不滿，《明報》引述受襲廚師蘇先生指，警方拘捕傷者之一林卓廷，「猶如在傷口上灑鹽」，對其他傷者造成二次傷害。目擊事件丶逃走時跌傷右膝的65歲林女士表示憤怒，稱事發逾一年，願意站出來的當事人愈來愈少，有感這次拘捕「是想嚇到大家不再出聲」。

民主派：當局無意解決警暴問題

去年721事件是反送中運動的民意轉捩點，過百名手持武器的白衣人在元朗站無差別攻擊市民，導致數十人受傷，警員接報後39分鐘才到達現場執法，引起「警黑勾結」之說。

警方周三（26日）下午舉行記者會，新界北總區刑事總部高級警司陳天柱交代事件時，改變了元朗事件的多個論述，引起社會強烈反彈。

民主派立法會議員晚間發表聯合聲明，強調白衣人「無差別打人是鐵一般事實」，又指議員到事發現場了解調停丶監察公權力使用是職責，林卓廷由受害人變被告，可見當局完全無意將警暴問題撥亂反正，無意修補社會對立撕裂。

溫和建制派丶自由黨榮譽主席田北俊也在臉書發文，指721事件是不少港人心中的刺，港府若不做到絕對公平丶公正和誠實地處理，「社會好難和諧，亦很難獲得市民的信任！」

港警最新論述，為何被指扭曲事實？

1. 原告變被告

721事件受襲者之一林卓廷「原告變被告」，警方反駁稱「從來沒講哪個是原告，哪個是被告」，又指「他是否報警、做了多少次記者會、在facebook出了多少次post、拿了多少次政治紅利，這些實際上跟他在現場的行為完全無關。」

至於林當晚有何行為構成該罪行？警方沒正面回應，只是引用《公安條例》稱，如有人在非法集結中破壞社會安寧，例如涉暴力或威嚇暴力，集結即屬暴動。

綜合監警會報告丶直播片段及傷者柳俊江的描述，721晚上10時許，網上傳出有市民在元朗被圍毆的照片，林卓廷致電時任元朗警民關系組警長鄧炳強，要求警方盡速到場執法，並表明會立即到元朗站了解事件。

林與黨友在10時44分抵達元朗站並開始進行臉書直播，當時現場已有一名女傷者被打至頭破血流，白衣凶徒逃去，地面留有血跡及斷木棍，林要求站內市民勿觸碰證據，稱已聯絡警方。

約5分鐘後，大批持棍白衣人折返元朗站並沖進閘內，林勸站內市民「站後一點」，多次對白衣人高呼「不要動手」並說警察已在路上，其後白衣人沖進車廂襲擊乘客，林也被打至嘴角流血和手受傷，送往屯門醫院治理。

2. 否定「無差別攻擊」

721事件中，手持武器的白衣人襲擊手無寸鐵的市民和乘客，攻擊目標不分年齡和衣著，傷者包括孕婦，因此被指是「無差別攻擊」。

警方試圖改變事件定性，宣稱是「由持不同意見及派別人士的對峙及聚集演變成為的暴力沖突事件」丶「不愉快事件」；又指「無差別攻擊」描述不正當，形容當時情況是「雙方勢均力敵丶旗鼓相當」。

追溯官方此前説法，警方在721翌日稱「有人在月台及車廂襲擊乘客，導致多人受傷」，政務司司長張建宗則於7月26日形容，當晚「有暴徒肆意襲擊手無寸鐵的市民」。但親北京團體一直指控林卓廷故意挑起爭端，此後幾個月，警方的論述開始改為「有議員帶著一班黑衣人沖進去，令事件越閙越大」。

事實上，外界普遍相信721是有組織丶有預謀的暴力事件。事發前一天，《經濟日報》前副社長石鏡泉在建制派「守護香港」集會上呼籲拿藤條丶水管「打仔」，元朗原居民鄒瑞常也對NOW新聞稱「明天記得來，721元朗將有一場好戲」。案發當天，建制派立法會議員何君堯與持棍白衣人握手，表示「辛苦你了」丶「你們是我的英雄」，何事後否認策動襲擊，反指林卓廷帶黑衣人到元朗挑釁。

3. 「無警時分」縮短一半

721當晚多人遇襲後報警求助，卻出現近長達40分鐘的「無警時分」，被質疑警隊上下默許白衣人襲擊市民。事發翌日，警方承認當晚接報後39分鐘才抵達現場，即10時41分接報丶11時20分有40名警員到場。

不過事隔一年，警方重新定義接報到場時間，指出應以「元朗警區快速反應部隊」收到指示的一刻才開始計算，即由10時57分起計，於11時15分到達西鐵站，因此警員僅18分鐘就到場，「絕對不是初時曾經講過的39分鐘」。

4. 否認與白衣人「搭膊頭」

721元朗站襲擊後，近百名白衣人轉到南邊圍村口集結，多家傳媒拍攝到防暴警察與持棍白衣人交談並「搭膊頭」（攀肩），過程中警員沒有作出拘捕或登記資料，被指是友好地放行，惹「警黑勾結」爭議。

時隔一年，警方解釋防暴警員當時是在「推開」白衣人丶「指令」其離開，有關動作被別人用心人士「扭曲為搭膊頭，污蔑是警黑勾結」，強調「警黑勾結」的指控子虛烏有。

至於為何警員當場沒有拘捕或登記資料？警方表示當時村外兩邊都有大批人，警方不可能即時拘捕或抄錄所有人的身份證，若只針對其中一方，反令局面更緊張。

5. 記者直播「片面」

警方指社會對721事件充斥很多片面丶扭曲丶誤導，甚至虛假的消息，又不點名批評一名記者拍攝的直播，大部份時間只拍向單方面情況，加上有旁述，令人誤會事件是「無差別襲擊」。

721在現場進行長達一小時直播丶曾遭白衣人襲擊的前《立場新聞》記者何桂藍回應指，自己是當晚最早抵達現場的傳媒，有在站內多個區域拍攝不同人士，「無論是白衣人、所謂黑衣人或者市民我都拍到，唯一拍攝不到，就是不在現場的警方」。

何續稱，若她當晚直播講出真相也可被視作暴動，歡迎警方隨時拘捕她。

李澄欣/楊威廉（綜合報導）

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