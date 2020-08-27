直接掌控公安？習近平向警隊授旗 李克強沒出席

中國人民警察警旗授旗儀式昨天在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向公安部部長、總警監趙克志，國家安全部部長、總警監陳文清授旗。習強調警察要對黨忠誠，堅決聽從黨中央命令。分析認為，該儀式象徵了習已直接掌控原本隸屬於國務院的公安。

新華社報導，習近平對人民警察隊伍提出四點要求。包括：對黨忠誠，始終以黨的旗幟為旗幟、以黨的方向為方向、以黨的意志為意志，堅決聽從黨中央命令、服從黨中央指揮，確保絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠，以及服務人民、執法公正、紀律嚴明等。

習近平向中國人民警察隊伍授旗並致訓詞 新華社

出席儀式者包括中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，以及丁薛祥、張又俠、中央政法委委員等人。中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨主持主持儀式。

港媒分析，值得關注的是，公安部、國安部雖然隸屬國務院，但在這場授旗儀式上，卻是由中央政治局常委王滬寧宣讀「中共中央關於授予中國人民員警隊伍「中國人民員警警旗」的決定」，國務院沒有「聯名」授予。

時事評論員劉銳紹對港媒指出，公安應是國務院系統，但現在他們不太講究這些隸屬關係。「現在習講明清楚軍隊、公安都是我控制的，主持授旗就是告訴大家警隊所有的事都是由他牢牢掌握。」

此次儀式也被外界聯想到此前武警系統被剝離出來。2018年起，武警部隊收歸中央軍委建制，不再受國務院領導。

另外，國務院總理李克強並未出席這場授旗儀式也受到外界關注。中新社報導，李當日在北京主持召開國務院常務會議，部署防汛救災和災後恢復重建工作。