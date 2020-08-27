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央視警告：美莫讓軍人埋葬異國而後悔

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電

美軍U-2高空偵察機、RC-135S戰略偵察機連兩天先後闖進黃海、南海演習禁航區，中國大陸官媒和網民同仇敵愾，有網民憤怒地說「就該直接把它打下來」；官媒也稱，解放軍在上世紀60年代就曾擊落台灣5架美製U-2偵察機，「現在美軍是要送來第6架嗎？」並警告美軍「莫將自己的艦機和軍人埋葬在異國他鄉而後悔」。

環球時報昨天發表評論稱，美軍U-2高空偵察機擅闖演習禁飛區，消息一曝光就在網上引發激烈爭論。有外媒形容說是「瞬間炸鍋」。不少網民憤怒留言：「就該直接把它打下來」。也有人呼籲「都別激動」，「真打下來，就中計了」。

評論並指出，美軍機抵近偵察越來越頻繁，但出動U-2闖演習禁飛區還是罕見。「要知道，早在半個世紀以前，解放軍就已經擊落了5架U-2，現在美軍是要送來第6架嗎？」

北京青年報「政知道」報導，在上世紀60年代，解放軍就曾擊落5架隸屬於國民黨當局的美製U-2偵察機。當時台灣「黑貓中隊」U-2偵察機頻繁深入大陸偵察騷擾。1962年9月9日，台灣的1架U-2偵察機在江西南昌市郊，被設伏在該地區的地空導彈第2營擊落，這是大陸首次擊落U-2偵察機。此後，解放軍分別又在1963年、1964年、1965年、1967年擊落台灣方面U-2偵察機。

報導稱，幾十年前況且能將其擊落，現在的解放軍實力更毋庸置疑；而且依照國際法，中方有權擊落未經允許進入演習區的外國軍機。央視「CCTV4」微信號甚至刊文援引專業人士警告稱：「美軍方不要低估了解放軍維護國家安全的能力，懸崖勒馬是正道，莫將自己的艦機和軍人埋葬在異國他鄉而後悔」。

政知道引述軍事評論員宋忠平說，U-2偵察機具備戰術和戰略偵察能力，可在2萬米以上高空飛行執行任務，對中方戰術情報威脅較大，甚至有可能導致解放軍的演習不得不終止。

解放軍 美軍 演習

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