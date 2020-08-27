準備戰爭？美偵察機連2天飛解放軍演習敏感區

繼前天U-2高空偵察機進入解放軍在黃海演習禁航區後，美軍昨天又派遣RC-135S戰略偵察機飛入南海。由於美國近來已先後出動三軍偵察機飛往中國軍事敏感區，引發中國不滿，怒批這是明顯的挑釁。專家分析美軍此舉意謂以往的騷擾型偵察已升高至實戰型偵察，是在為戰爭做準備。

解放軍目前正在黃海和南海軍演，今起又將在東海進行武器訓練，此時美軍兩天來先後派出U-2高空偵察機、RC-135S戰略偵察機分別飛入解放軍在黃海演習禁航區及南海，中國軍事專家解讀，隨著中國解放軍在周邊海域演習力度持續上升，與美軍爆發衝突的風險正在增加，中美原本緊張的局勢再度升溫。

據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」訊息平台在網上披露，美軍這架RC-135S戰略偵察機是在昨上午8時左右自巴士海峽向西飛入南海，再轉向西南方向，朝中沙、西沙群島方向飛去。

對此，中國國防部、外交部先後回應稱，美軍此舉極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動。中國外交部發言人趙立堅26日再度表示，中方已向美方提出嚴正交涉。中國官媒環球時報昨引述一名專業人士說法稱，美軍此舉「恣意妄行，充分暴露了美軍方蓄意挑釁中國的險惡用心」。

對於美軍近日頻頻擅闖中國演習禁飛區，央視分析這是美軍機欲偵察刺探中國解放情報，同時也是對中國演練赤裸裸的干擾。美國U-2偵察機擅闖中國禁飛區，是非常冒險的行為，加大了中美之間「擦槍走火」的風險。 此外，據統計，本月已有近10架次美國「挑戰者650」偵察機出現在南海上空。

報導說，美軍在中國周邊動作不斷，出動的偵察裝備也是五花八門，甚至先後派出三軍偵察機收集信息，說明其不僅希望了解南海、東海、台海相關海域水上、水下艦艇情況，還試圖通過偵察，進一步了解陸上的情況。這顯示美國希望營造某種緊張氛圍，甚至製造一些戰爭陰雲。

看看新聞引述評論員杜文龍認為，美軍機多次「變著花樣」闖入南海、黃海、東海等海域，從老舊的U2到RC135到P8、P3、EP3和E8飛機，美國在中國周邊基本上是「六毒俱全」，顯示美軍對中國的偵察已經從之前的騷擾型偵察向實戰型偵察方面轉型與過渡。「美國正在做戰爭準備」。

杜文龍說，解放軍近一個月已公布了至少九場軍事訓練活動，密度之高、規模之大，相當罕見。中國國際問題研究院研究員楊希雨解讀，個別國家與台灣當局近期「小動作」不斷，頻頻試探中國底線，因此也迫使解放軍此次演習更加貼近實戰和系統性作戰。