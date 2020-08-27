怕糧荒…中國農民囤糧待價而沽 農業部：勿跟風

農民囤糧待價而沽...陸農業部：勿跟風囤糧。取自河南日報

今年6月以來，中國洪災肆虐，中央近期又推行節約糧食運動，糧食安全等議題引起民眾關注，部分農民預期會有糧荒、糧價將上漲，不願出售手中的米麥。農業農村部26日提醒農民，特別是種糧大戶，要警惕炒作「糧荒」的輿論，不要盲目跟風囤糧；同時強調，今年秋糧長勢佳，民眾完全不須搶購糧食。

中新社報導，農業農村部26日舉行記者會談及當前糧食情況，農業農村部市場與信息化司司長唐珂在會中表示，糧食生產穩中向好、庫存充裕，消費也較為平穩，糧食生產供給完全有保障。

他說，在疫情全球大流行背景下，國內外農產品市場不確定性增加，消費者出於防範風險心理多買點糧食、油品，貿易商和農戶出於看好後市的預期，適當多囤點糧食，都可以理解。但要避免跟風，防止保管不善造成浪費，以及後期價格波動下跌帶來損失。

唐珂強調，糧油產品的市場供給持續充裕，價格也是基本平穩，消費者沒有必要太過焦慮甚至恐慌搶購。他說，今年秋糧面積穩中有增，如果後期不發生大的災害，全年將是一個豐收年。

唐珂也提到，隨著中美第一階段經貿協議落實，從美國進口大豆有望繼續增加，預計下半年中國大豆進口量增價穩，下游豆粕、豆油供應有保障。

農業部官員還稱，今年的小麥豐產，價格卻上漲，有人擔心小麥供給是否緊張，還出現部分貿易商和種植戶囤糧惜售的現象。他強調，中國小麥連續多年豐產、庫存充足，沒有必要擔心小麥供給問題，小麥價格也不會持續上漲。

另據河南日報報導，儘管官方呼籲勿囤糧，中國小麥第一縣河南滑縣的農民糧倉仍堆滿糧食，等價格上升後才出售手中糧食。河南農民表示，每年收成階段，小麥價格不會太高，遂計畫到下月1日才出售。而多名糧商和麵粉加工廠人員表示，目前當地有三成以上小麥留在農民手上，暗示不少農民正囤積待價而沽。