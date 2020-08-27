路透：加拿大未頒華為禁令 實際上已經這做了

加拿大是「五眼聯盟」中唯一尚未正式排除華為5G網路的國家，但消息人士表示，加拿大「實際上已經這做了」。他說，若非中方拘捕兩名加國公民，加方早已宣布封殺華為。

路透引述消息報導，加拿大在將近兩年的時間裡一直未對華為宣布禁令，但多家無線供應商如加拿大貝爾（Bell Canada）、研科（Telus Corp）和羅傑斯（Rogers Communications）都紛紛宣布使用不包括華為的5G設備。消息人士稱，營運商認為自己別無選擇。一名了解政府官員立場的消息人士稱，加拿大政府做好政治盤算，稱「我們最好是什都不做，這樣一來就不會讓中國感到不快，也不會惹美國不高興」。

報導指出，中國早前拘捕並指控兩名加拿大公民從事間諜活動，一名加國外交消息人士表示，加國政府礙於此沒有發布禁令，把華為5G設備排除在外。消息人士指，加方此舉有政治考慮，認為目前最好的做法就是甚麼都不做，便不會令中國或美國不滿。

據報導，與加拿大官員溝通過的兩名消息人士表示，他們認為發布禁令只是時間問題，又強調政府尚未得出明確的結論，官員正在花時間避免陷入英國式的困境。