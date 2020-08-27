王毅歐洲行晤加拿大外長 促釋放孟晚舟

中國外交部長王毅出訪歐洲，25日在義大利羅馬應約會見加拿大外交部長沈潘時，再度要求加方立刻釋放華為財務長孟晚舟，但沈潘未正面回應。另一方面，王毅在會見義大利外長迪馬尤時，迪馬尤說，中國是義大利的關鍵戰略夥伴。外媒解讀這是義大利無視美國發出的「對華警告」仍欲加強與中國合作。

據中國外交部發布，8月25日至9月1日，王毅應邀對義大利、荷蘭、挪威、法國、德國五國進行正式訪問。其中與沈潘會面時，王毅表示，今年是中加建交50周年，50年前加拿大領導人排除外部干擾，頂住各方壓力，實現和中國建交，邁出了正確的一步。中加之間沒有歷史糾葛，也沒有現實利害衝突，但由於「加方無端拘押中國公民，兩國關係遭遇嚴重困難」。

他說，解鈴還須繫鈴人，加方對此要有正確認識。希望加方「拿出獨立自主國家的姿態，盡快作出決斷」，消除當前影響中加關係發展的主要障礙。

沈潘則表示，加方願繼承前輩打下的基礎，本著相互尊重的精神，同中方共同努力，找到解決當前制約雙邊關係問題的辦法。對王毅再度要求加方立刻釋放華為財務長孟晚舟，沈潘未正面回應。

另大公報報導，王毅25日在羅馬與義大利外長迪馬尤舉行會談。王毅表示，中義關係經受住了疫情檢驗。共建「一帶一路」應當是中義深化合作的重要動力。在被問及中方對所謂中美可能進入「新冷戰」如何看待時，他表示，發動「新冷戰」是要開歷史倒車，是為一己私利服務，是要綁架世界各國。

迪馬尤表示，中國是義大利的關鍵戰略夥伴，義方將積極參加中國國際進口博覽會，支持加強中歐合作。路透報導稱，迪馬尤無視美國先前頻繁發出的「對華警告」，在與王毅的會談中稱中美雙方需要建立更為緊密的關係。

兩國外長會談期間並簽署了兩項貿易協議，包括中國國家管網集團與歐洲最大的義大利天然氣管道運營商Snam簽署的協議，Snam將為國家管網集團天然氣傳輸、存儲和再氣化的實現，管理及維護提供技術支持。二是有關向中國出口「義大利製造」食品的協議。

同一天，王毅並和在外地的義大利總理孔蒂通電話。王毅表示，中方支持義方明年擔任20國集團主席國，並願幫助歐洲早日徹底戰勝疫情，願同歐方共同維護以多邊主義為基石的現有國際體系。孔蒂表示，義方願為推動歐中關係健康發展發揮重要作用，期待雙方如期完成投資協定談判，盡快簽署地理標誌協定。