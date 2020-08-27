賽普勒斯 成中國富豪、貪官新天地

歐盟成員國賽普勒斯面積不足1萬平方公里，近年卻成了中國富豪和官員移民的「新天地」，其中也有外逃貪官。

自由亞洲電台報導，中國商人張先生說，最近三年，移民海外或暗中獲得外國護照的中國官員，絕不止數百人。他們移民海外的主要原因之一是：「因為大家都看到了危機。這個危機是政府領導人的瘋狂和衝動所帶來的，它會葬送許多人數十年來所積累的財富以及奮鬥的成果。大家都輸不起，也不想用自己家人的健康和孩子的未來陪著中共領導人瘋狂。」

據報導，在中國經濟蕭條，民企紛紛倒閉等不利因素之下，商人張先生說，他的朋友中，不少人選擇變賣資產，移民他國，「早就看到，再不逃離（中國）就來不及了。他們變賣了資產，到國外投資，其實是為了保存資產。留在國內的朋友會持續面臨資產縮水。」

位於地中海的賽普勒斯早前受到金融危機打擊後，以出售該國國籍為國庫增收。2013年起，賽國向外國人推出「賽普勒斯投資計畫」，非該國公民可通過購買房產等方式，投資至少215萬歐元(約1750萬人民幣、255.5萬美元)，即可申請該國的「黃金護照」，持有人在歐盟20多個國家免簽證入境。而賽普勒斯政府因該計畫兩年獲益70億歐元。

報導指出，最近五年，中國已有大批商人以各種形式向境外轉移資產及移民海外，其中也有貪官外逃。現流亡塞班島的孔園峰說，貪官們外逃往往把自己偽裝成不滿中共統治的持不同政見者，「當官的目的就是貪，貪了之後帶著錢轉移。」

報導說，來自中國的商人張克強曾因股權交易而被判刑，以及另一名中國商人李家東曾因洗錢超過1億美元遭到美國制裁，他們兩人都被指獲得了賽普勒斯「黃金護照」。

據報導，黑龍江一大型民企前主管張先生說，民眾出國已成趨勢，無論是商人還是官員，如果不離開中國，他們的結局難料，「我說他們選擇的非常正確，因為不出去，你的後代會看不到希望。無論你是高官還是什麼，留在中國，都可能有巨大風險。」