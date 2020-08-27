警告美國勿挑釁 大陸向南海試射「航母殺手」

中共解放軍26日向南海試射至少2枚中程彈道導彈，包括東風-21D「航母殺手」。消息人士表示，中國試射反航母導彈，是向美國發出明確警告訊號。

香港《南華早報》引述消息人士報導，中共解放軍向南海發射2枚彈道導彈，彈頭落入海南島與西沙群島之間預定海域。其中，東風-21D反艦彈道導彈由浙江省發射，東風-26B則從青海省發射。海南海事局上周已公布，本周一至周六期間上述海域有軍事活動舉行，劃出禁航區。

消息人士明言，中共解放軍今次導彈試射，旨在展示中國反介入、阻止外軍進入南海的能力，「而這是中國對美國軍機軍艦在南海更頻繁活動，所帶來潛在風險的回應，並不針對鄰國」。

東風-21D是中國大陸首款反艦彈道導彈，外號「航母殺手」，射程約1,800公里，能覆蓋中國周邊海域，以至關島與台灣之間的菲律賓海西部水域。

東風-26在坊間俗稱「關島快遞」，射程約4,000公里，能從中國打擊關島美軍基地。東風-26兼具攜帶核彈頭和常規彈頭能力，是核常兼備、戰略戰術作用俱有的彈道導彈。