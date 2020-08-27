學者：中美貿易戰致美教育收入損失11.5億美元

北京大學國家發展研究院副院長余淼傑26日在中國城市百人論壇2020青年論壇上指出，僅僅將中美貿易失衡問題集中在產品貿易上，有失全面。美國是中國主要的服務逆差來源地，且逆差快速增長在教育領域。他說，中美貿易戰將導致美國的教育收入損失11.5億美元，相當於美國教育出口減少3%。

據香港文匯網報導，余淼傑指出，中美服務貿易主要包括三個方面：旅遊、留學和醫療。近年來，中美服務貿易逆差快速增長在教育領域。隨着經濟發展和教育程度的提高，中國赴美留學人數快速增長，特別是中國加入WTO後赴美留學人數呈指數化增長。在增進兩國人才交流的同時，也為美國帶來巨大的教育收入。

有數據顯示，中國已連續十年位居美國海外留學生第一大生源國，僅2018至2019學年，中國在美留學生總數就達37萬，占美國國際學生總數的三分之一。

余淼傑認為，一個城市越是貿易自由化，就越吸引留學生前往。據他研究，每十個百分點關稅下降，會在100萬人中增加37個人前往留學。看起來少，但以中國14億人口的基數換算，是個很龐大的數字。他說，據其測算，中美貿易衝突會導致美國教育收入至少下降11.5億美元，佔了美國教育出口3%左右，這是最低的估算。