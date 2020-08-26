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24家陸企參建南海人工島 美國列制裁名單
中美南海衝突擴大，據環球網，美國商務部網站剛剛發布一份新聞稿，將廿四家中國大陸企業列入制裁名單，原因是這些企業「幫助中國軍方在南海修建人工島」。
該新聞稿援引美國商務部長羅斯的話說：「美國、中國的鄰國以及國際社會指責中國對南海的主權主張，以及為中國軍方修建人工島。今天被指定的這些實體在人工島建設中發揮了重要作用，必須被追究責任」。
美國商務部官方推特隨後也發布了這一消息。
關於南海問題，大陸外交部發言人曾多次表示，「南海諸島是中國固有領土，中國在自己的國土上開展設施建設，部署必要的國土防禦設施是完全正常的，這是國際法承認的一個主權國家的正常權利」。
近年來，中國大陸已把原是礁石的美濟礁、永暑礁等四個島，變成一百多平方公里的美濟島、永暑島。有油庫、停機坪、軍方宿舍和可以起飛及降落大型戰鬥機和民航機的跑道。消息人士稱，中共在南海的造島工程還在持續擴大中。
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