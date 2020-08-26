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台將在普羅旺斯設辦事處 陸反擊：民進黨圖謀不會得逞
台灣將在法國南部艾克斯普羅旺斯市設立「駐普羅旺斯台北辦事處」，對此，大陸外交部發言人趙立堅26日表示，中方堅決反對任何建交國與台灣進行任何形式的官方接觸和往來，趙立堅還說，民進黨當局在國際上搞分裂活動，這個圖謀不會得逞。
北京青年報報導，有媒體指出，台灣將在法國南部艾克斯普羅旺斯市設立「駐普羅旺斯台北辦事處」，蔡英文總統表示，該辦事處將服務旅歐國人，也促進台灣和法國的交流合作，期待台法關係持續邁進。
對此，趙立堅於26日舉行的例行記者會上回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中方堅決反對任何建交國與台灣進行任何形式的官方接觸和往來，包括互設官方機構。
趙立堅強調，法方應該恪守「一個中國原則」，慎重妥善處理涉台問題，而民進黨當局在國際上搞分裂活動，這個圖謀不會得逞。
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