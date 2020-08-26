大陸「海外國師」鄭永年 離開星國任教港中大深圳分校

大陸國家主席習近平24日在北京主持召開經濟社會領域專家座談會，而在去年提出香港必須「二次回歸」的著名學者鄭永年，以香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長的身分發言。

星島日報報導，知情者透露，長期在新加坡大學任教的鄭永年7月底已經返回大陸，籌建中大（深圳）全球與當代中國高等研究院。

鄭永年畢業於北京大學，美國普林斯頓大學政治學博士，長期擔任新加坡國立大學東亞研究所所長、研究員，是著名的中國研究專家，據悉頗獲習近平賞識，有「海外國師」之稱。

去年的反送中風波，鄭永年提出風波後香港要完成「二次回歸」，從制度上「再造」香港，他指出，香港在1997年回歸中國，實行「一國兩制」，中國只享主權沒有治權，治權在行政長官和港府。

就治理而言，最具實質性的法律體系並不在中國主權之內；代表香港利益者，多是拿著多本護照、可進可退的人。

這一說法獲得北京公開肯定，大陸國務院港澳辦副主任張曉明不久前在一次演講指出，香港在治權和人心等方面的問題比較突出，以至於鄭永年等國際知名學者提出了一個新命題，就是香港需要「二次回歸」。

24日在座談會發言的有9位專家還包括：北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫、中國經濟體制改革研究會副會長樊綱、清華大學公共管理學院院長江小涓、中國社會科學院副院長蔡昉、國家發展改革委宏觀經濟研究院院長王昌林。

另，還有清華大學國家金融研究院院長朱民、上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘、中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕以及鄭永年。