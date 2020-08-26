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環時警告美國 莫讓自己軍人埋葬在異國而後悔

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為駐紮韓國烏山空軍基地的美國U-2偵察機。路透
圖為駐紮韓國烏山空軍基地的美國U-2偵察機。路透

針對美國U-2高空偵察機闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動，大陸外交部發言人趙立堅26日在例行記者會中再度表示，中方已向美方提出嚴正交涉，要求美方立即停止此類挑釁行動，以實際行動維護本地區和平穩定。

據大陸國防部披露，解放軍北部戰區25日響起警報聲，一架美軍U-2高空偵察機闖入北部戰區實彈演習禁飛區，嚴重影響解放軍的軍事訓練。

大陸國防部發言人吳謙當日晚間就出面指控美軍此舉，嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解、誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對。

被視為鷹派的《環球時報》則引述一名匿名專業人士說法指出，美軍偵察機無視中國軍方劃定和宣布的禁飛區的存在，恣意妄行，充分暴露了美軍方蓄意挑釁中國的險惡用心。

該名人士指出，各國軍方在組織軍事演習時都會劃定和宣布禁飛區，以防止誤入禁飛區而引發誤判、誤擊等突發意外事件。美國偵察機明知故犯的惡劣舉動，置美國軍人的生命安全於不顧。

報導稱，美國偵察機擅闖解放軍禁飛區，無疑是給當前中美雙方可能爆發的危機又添了一把火。

這位「匿名專業人士」稱，近一段時間以來，美軍不斷在中國周邊製造事端，從南海到台灣海峽，從東海到黃海不斷派艦機抵近偵察或越界行動，不斷挑釁中國的領土主權，不斷增加中美軍方擦槍走火的概率，美軍方一系列挑釁行為的後果是極其嚴重的。

該人士還警告，「美軍方不要低估了解放軍維護國家安全的能力，不要懷疑解放軍堅決捍衛中國主權的決心，懸崖勒馬是正道，莫將自己的艦機和軍人埋葬在異國他鄉而後悔。」

在美國軍機闖入解放軍演習禁飛區當天，大陸就向美方提出嚴正交涉，另一位相關人士對《環球時報》表示，中方通過外交渠道向美方提出交涉，說明中方表現出了最大限度的克制。

這位人士表示，通常在實彈演習中，美軍機闖進來相當於是闖入一個活靶子，假如因此發生誤擊、誤傷事件，只能是美軍自認倒霉。但從另一個角度而言，美軍偵察機的突然出現也使得解放軍此次演習更具有實戰效果。

美軍 解放軍 演習

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