川普用台灣激怒中共 北京不開第一槍

繼美國衛生部長阿查爾訪台、軍售台灣F-16V和六架先進無人機後，美國在台協會台北處長鄺英傑23日首度和蔡英文總統，參加金門八二三砲戰紀念儀式，美國將美台關係升溫到前所未有熱度，暗示美台聯手對抗中共。系列動作引起中共不滿，共軍戰機日前跨越海峽中線示威，並在台海南北兩端開始軍事演習；央視宣稱，「今天是台灣海峽南北端的演習，明天環島大演習，甚至是台灣島上空演習也不是沒有可能」，恫嚇言論使台海仿如戰雲密布。

其實一年多來，美軍反潛機不斷從台灣南側進出南海和大陸近海，美軍驅逐艦定期穿越台灣海峽，今年已逾八次。共軍強調海空兵力全程跟監；台灣軍方也強調全程掌握。對共軍戰機越界，台灣空軍宣稱以地對空飛彈緊盯，強勢驅離。川普總統的「10月驚奇」會不會在台海出現，海內外很關切。

蔡英文日前在民進黨中常會強調，有信心保護國家安全，相信破壞區域和平穩定的任何行為，國際不會接受。她接受外媒訪問指出，台灣如受到攻擊，中國要付出很大代價，台灣承受第一波攻擊後，希望世界各國支援台灣。

對這席話，前總統馬英九指出，國軍了解大陸的攻台戰略，「首戰即終戰」，一旦大陸發動戰爭會在很短時間內打完，台灣根本沒有機會等美軍支援，現在美軍根本不可能來。他認為「總統不應該告訴同胞，我可以撐幾天，而應告訴同胞，我可以讓戰爭不發生」。「首戰即終戰」被痛批是投降論調，長他人志氣；也有民眾在網路發表「不參戰聲明」，不願見台灣捲入戰爭。

國際危機組織已將台海納入「政治安全情勢重大惡化地區」。台北外長吳釗燮再三指出，北京趁國際社會忙於抗疫制定「港版國安法」，下一步可能對台動武。「華爾街日報」、「紐約時報」都指出，美國總統候選人應表明對台立場，未來四年美中將為台灣議題攤牌，中共不斷在台海周邊軍演施壓，將是下任總統須面對的國安危機，選民有權知道總統將如何處理。

川普有意讓台海保持在「激怒中共」紅線邊緣，不斷打「反中牌」，他24日說，中國如果武力犯台，「北京知道我將做什麼」。川普說法維持某種戰略模糊，「恐嚇」中方的用意卻很明顯。事實上，共軍叫囂聲音升高，但軍備戰力和美軍的差距還很大，北京應很清楚。

川普陣營近日密集攻擊北京急著想讓「瞌睡蟲白登(Sleepy Joe)」贏得大選。而白登競選廣告也指稱川普「被中國玩弄」且「大敗虧輸」。逾七成美國人「反中」下，兩人都不可能改變反中強硬立場，差別在川普與白登外交風格、反中戰術歧異，將左右他們對台態度。

白登在聯邦參議員、副總統任內有「友中派」稱號。他和習近平有私交，他批川普「抗中不力」「光說不練」；川普則頻對中國出招施壓，未來總統大選辯論會，「誰比較有能力抗中」可能成焦點。民主黨政綱拿掉「一中政策」，強調「台灣關係法」，背後用意如何尚待觀察。

而川普拿台灣作為施壓中國的利劍，但謹守不跨越北京紅線。北京頻頻軍演，目的是壓制台獨、警告美國，重點還是做給14億人看。美國不斷挑釁下，共軍不能示弱，外交系統頻向美方傳達克制；中方也宣布無論海空對峙，解放軍對美軍或台灣都「不開第一槍」，意味各方都付不起新戰爭的代價。

台灣還算冷靜，沒有因美國對台「外交大躍進」而沖昏頭。前國安顧問波頓新書指川普視大陸如白宮會議桌，而台灣如筆尖，隨時可棄，該讓台灣朝野警惕。白登如上台重整對外戰略，會不會讓美台都加入CPTTP是重要觀察點。台灣可期待突破，卻不能冒進讓自己陷入危機，讓中共找到犯台藉口。

蔡英文趁勢強化台美關係，也儘量想緩和情勢。台灣與索馬利蘭互設代表處，外交部在臉書上稱「牌子只有台灣沒有贅字，酥胡(舒服)」，蔡英文親自澄清「中華民國絕不會是贅字」，不希望讓對岸誤讀，並派辦公室主任詹志宏出任海基會秘書長，傳達希望改變兩岸僵局的訊息，不想成為「麻煩製造者」。

未來兩個月，美國選情愈緊張，南海、台海情勢愈容易擦槍走火。美國選舉不應導致兩岸戰火，無論川普、白登說什麼，兩岸領導人須格外冷靜，別讓台海和平局面消失，開啟潘朵拉的魔盒而自毀。