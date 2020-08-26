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美防長表抗中意志 中國批軍機「挑釁」

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美國國防部長艾思博。（美聯社）
美國國防部長艾思博。（美聯社）

8月25日，中國國防部稱美國U-2偵察機「擅自闖入」中國人民解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。國防部新聞發言人吳謙指，該行動「嚴重干擾中方正常演訓活動，嚴重違反中美海空安全行為准則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動」。他稱中方對此堅決反對，已對美方提出嚴正交涉。

中國國防部新聞局的官方微博並未說明偵察機的位置或其他細節。日前，中國軍方宣布在山東青島至連雲港海域、渤海海域實施實彈射擊演習，為8月22至26日，以及8月24日至9月30日。

美國防長稱五角大樓做好准備

中美關系近日惡化，在貿易、軍事、政治方面存在分歧。美國海軍定期在台灣以及南海海域航行，挑戰中國對該區域聲明的主權。

美國防長艾思博8月24日在《華爾街日報》發表評論，標題為「五角大樓已經為中國做好准備」，文章明指美國把中國當做戰略對手。

文章開頭指出，解放軍以黨建軍的體制，凸顯出中共以軍隊作為實踐其目標的核心。這促使美國以中國作為主要目標，實施軍事現代化。

他也在文章中表示自己本周將訪問夏威夷、帕勞和關島，向伙伴重申美國致力於維護開放自由的印太區域的決心。

艾思博寫道: 「中共強調教化、現代化和加強對解放軍的控制，這表明中國領導人如何將軍隊視為實現其目標的核心。其中最顯著的是，中共以破壞公認規則的方式重塑國際秩序，同時使專制主義正常化，為中共威脅其他國家、侵犯主權創造條件。」

在文章末尾，艾思博也強調美國支持自由與開放的全球秩序，也相信共享相同價值與秩序，才能讓所有國家共享繁榮。他呼籲所有國家重新檢視自己與中國的關系，確保沒有協助共產黨推進惡意計劃，從而對國際整體造成損害。

三大舉措抵制中共

艾思博詳盡列出美國國防部的三大措施，說明美國的國防政策將如何抵御中國擴張:

1.美國將全面強化美國陸海空三方面的軍事實力，包括投資超音速武器、5G通信、人工智能等。

2.美國將繼續加強與盟國的伙伴關系，不論是美國上個月與澳洲會面時，簽署聲明承諾在未來十年加強在印太地區的合作，或是七月時美國和日本、澳洲共同舉行防務會議，都是依循這個方向。

3.美國將繼續在全球範圍加強盟友的軍事實力。例如透過海上安全倡議(Maritime Security Initiative)等項目，為印太地區的合作伙伴提供3億9400萬美金加強海軍。

張慈(綜合報導)

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