共軍於黃海南部實彈演習 台海周邊近日第三場

大陸連雲港海事局網站25日公告，25日至27日每天8時至18時，將於黃海南部進行實彈射擊。這是過去不到一周內，大陸所公布在台灣周邊進行的第三場軍演。

大陸上周五先後發布，解放軍北部戰區8月22日至26日，在青島至連雲港以東海域組織「大型實彈射擊演習」。24日零0時至29日24時，海南島東南部海域也將進行軍事訓練活動。

早前，解放軍也曾於7月25日至8月2日在雷州半島以西進行實彈射擊訓練，8月11至17日又在舟山海域展開實彈射擊訓練。

前解放軍南京軍區副司令員王洪光指出，前兩次是實彈射擊「訓練」，但22日至26日進行的是實彈射擊「演習」。一般訓練就是單純提高戰術和技術能力的活動，而演習一般是帶形勢背景的軍事行動。

王洪光稱，在美軍頻繁出動轟炸機、航母等到中國周邊海域背景下，海上實彈演習具有相當強的針對性。

王洪光表示，其次，這次演習屬於大型實彈演習，所謂的「大型」，很大概率演練的彈種屬於射程遠、威力大的防空、反艦導彈或魚雷等，主要打擊對象應該是像大型艦艇、航母、潛艇、戰略轟炸機這樣的大型目標。

最後，劃定的演習區域範圍比較大。演習區域東西方向長度有200多公里，整個演習區域至少有3萬平方公里，且大部分演習地點在中國的領海線外。王洪光稱，之前兩次射擊訓練基本在領海線內。在這種設定環境背景下，「反獨促統」的針對性比較明顯。

值得注意的是，大陸國防部新聞發言人吳謙25日曾出面指控，美U-2高空偵察機擅自闖入中國人民解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。

吳謙稱，美軍行動嚴重干擾中方正常演訓活動，嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解、誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

吳謙還說，中方要求美方立即停止此類挑釁行動，以實際行動維護本地區和平穩定。