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孟晚舟促公布更多機密文件 加拿大法院駁回

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電
華為財務長孟晚舟。路透
華為財務長孟晚舟。路透

加拿大法庭25日發布文件，顯示聯邦法官在21日以「與案件無關」的理由，否決了華為首席財務官孟晚舟關於發布更多與她的逮捕和審訊有關的機密文件的請求。孟晚舟的律師說，孟晚舟是加拿大和美國當局「秘密刑事調查」的目標。

綜合媒體報導，根據25日發布的書面判決，聯邦法院法官和代表加拿大政府的律師團看法一致，認為這些被要求揭露的資訊無關孟晚舟被捕是否非法。

2018年12月，加拿大政府應美國要求在溫哥華機場逮捕孟晚舟，加拿大邊境服務局對她進行三小時詢問後，加拿大皇家騎警最終將其逮捕，她被指控涉及銀行詐欺，並秘密收集可能助長美國引渡要求和欺詐行為的信息。

據報導，孟晚舟的律師團主張美加官員在過程中涉及「程序濫用」，要求加拿大政府發布更多文件。加拿大當局雖已公布一些文件，但主張發布其餘資料將威脅國家安全。

孟晚舟同時也向加拿大卑詩省最高法院要求揭露更多資訊，該法院在上周舉行閉門聽證會。

報導指出，此次要求披露更多未被編輯的相關文件，將有助於證明孟晚舟在被捕時遭受了程序濫用。

孟晚舟將於9月下旬重返法庭，有關程序濫用的聽證會將於2021年2月舉行。

加拿大 孟晚舟 機場

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