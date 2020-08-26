深圳地鐵設「華為」站 官方：不違規

深圳地鐵10號線日前開通，其中有一站被命名為「華為」，引發公眾關注，不少人前往該站打卡拍照。不過，有人質疑，是否可以用企業名稱作為公共交通站點名？深圳規畫和自然資源局地名規畫處24日表示，華為公司片區占地1平方多公里，建成多年，已演化成為具有地名意義的片區名稱，所以保留了該命名。

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界面新聞報導，深圳市規畫和國土資源委員會印發的「深圳市軌道交通線路及站點命名規則」提到，軌道交通站點專名用詞，不應使用商業設施、企業、商業住宅區名稱。同時，「深圳市地名管理辦法」也規定，不以企業、商業設施名稱為道路、橋梁、軌道站點等城市公共設施命名。

據報導，深圳規畫和自然資源局地名規畫處24日表示，深圳軌道交通三期規畫呈報批准時，其工程站名為「華為站」，按照地名管理相關國家、省法律法規，並未禁止用企業名稱命名軌道站點名稱。此後，深圳市頒布的「深圳市軌道交通線路及站點命名規則」（深規土[2018]997號）從嚴規定了一般不得以企業名命名軌道站名。

深圳規畫和自然資源局表示，考慮到華為公司片區占地1平方多公里，在坂田建成多年，已演化成為具有地名意義的片區名稱，類似於華僑城、南油等，所以保留了該命名。

報導指出，「華為站」這一名稱並不是最近才新增的，早在2016年發布的「深圳市軌道三期及三期調整相關線路站名規畫」方案中，華為站名就進行了公示。

據報導，目前，國家層面並沒有針對軌道交通站點命名的規定，一些地方政府出台了地方法規，各地規定不一。

「深圳市軌道交通線路及站點命名規則」規定，軌道交通線路專名應簡潔、明了、易記，方便出行和運營管理，優先使用老地名命名。

「南寧市公共交通停靠站點命名規則」提到，公共交通停靠站點的命名一般以標準地名、道路名稱、旅遊景點、標誌性建築物或者與人民生活密切相關的其他公共設施名稱命名，未提及是否可以用企業命名。