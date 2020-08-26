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港警再抓捕！2民主派議員 遭控3項罪名

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香港民主黨議員許智峯（左）、香港民主黨議員林卓廷（右）。取自許智峯、林卓廷臉書
香港民主黨議員許智峯（左）、香港民主黨議員林卓廷（右）。取自許智峯、林卓廷臉書

香港警方周三 (8月26日) 一早傳出到民主派立法會議員許智峰與林卓廷住處拘捕兩人。根據許智峰的臉書粉絲頁，三名新界北的警察周三一早就現身許智峰的住處，表明要搜屋。

林卓廷的臉書專頁也表示周三早上六點，警察抵達林卓廷住處，以涉嫌參與去年7月21日的「暴動」，以及去年7月6日在屯門警署外串謀他人毀壞財物與妨礙司法公正等罪名逮捕他。

香港Now新聞報導，至少有16人已遭港警拘捕，其中有13人涉及去年7月21日的元朗事件。港媒《香港01》報導，港警周三早晨5點30分也上門拘捕網路媒體《熙熙直擊》的公民記者。該平台記者於臉書粉絲頁分享了一段直播，當中警察上門時，便不斷出現拍門聲與門鈴聲。開門後，至少5名警察直接出示身份證件，並直接進到屋內。接著警察出示搜索令，並稱因為安全問題，要求該名男子開燈，接著一名男警要求男子停止直播。

逮捕與兩事件有關

2019年7月6日，民間團體發起「光復屯門公園」的活動，主辦方稱當日約有1萬人參與活動，港警則稱約1800人參與活動。活動結束後，示威者在西鐵站外集結，並在入夜後轉至屯門警署外持續聚集。林卓廷與許智峰兩人當時前往現場調停。

此外，2019年7月21日，超過百名白衣人在元朗站外無差別攻擊民眾，當時林卓廷也在站內遭攻擊受傷。港警上周四 (8月20日) 針對該案件再逮捕6人，目前累計共逮捕了43人，不過至今尚未有人因該事件被定罪。

據悉，許智峰與林卓廷兩人分別被帶到沙田警署與西區警署接受調查中。

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