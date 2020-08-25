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美軍機闖大陸軍演禁飛區 陸國防部：是赤裸裸挑釁行動

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國防部新聞發言人吳謙。（中新社）
大陸國防部新聞發言人吳謙。（中新社）

25日，美U-2高空偵察機闖入中共人民解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。大陸國防部新聞發言人吳謙表示，美方此舉嚴重干擾中方正常演訓活動，嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

中方要求美方立即停止此類挑釁行動，以實際行動維護本地區和平穩定。

近來，美軍軍機時常到廣東周邊海域偵察。據「南海戰略態勢感知」透露，8月19日，美空軍1架E-8C「聯合星」飛機前往廣東方向偵察。該平台注意到，「一般，E-8C在南海空域的偵察時間都有5-6個小時。而今天這架E-8C於08:06進入南海，10:37便已離開，與之前的行動相比略顯倉促。」

南海 廣東 解放軍

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