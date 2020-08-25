美軍機闖大陸軍演禁飛區 陸國防部：是赤裸裸挑釁行動

(德國之聲中文網) 中國著名的維權律師謝陽8月11日傳出遭湖南省司法廳吊銷律師執照，並被警告不許再接受外國媒體采訪，否則將面臨刑事指控。謝陽在接受德國之聲采訪時表示，他8月4日被通知因一項投訴要到長沙

2020-08-25 16:12