謝陽遭吊銷律師證 批法律成北京統治的利器

(德國之聲中文網) 中國著名的維權律師謝陽8月11日傳出遭湖南省司法廳吊銷律師執照，並被警告不許再接受外國媒體采訪，否則將面臨刑事指控。謝陽在接受德國之聲采訪時表示，他8月4日被通知因一項投訴要到長沙市接受調查，而在調查過程中，兩名司法廳人員直接口頭告訴他，他們決定吊銷他的律師證，理由是根據2017年12月26日湖南長沙中級人民法院對他做出的「煽動顛覆國家政權」罪的判決。

謝陽說，他的律師事務所8月11日透過電話告訴他湖南省司法廳人員已將行政處罰的決定書，送到了事務所。他表示：「我當時感到很詫異，並拒絕接受他們的法律文書。他們的行為嚴重違法，所以我會繼續行使我的程序權利，包含提出行政訴訟或展開行政復議。不過，在目前中國的法律框架下，這些程序恐怕都行不通。」

根據決定書的內文，湖南省司法廳指出雖然謝陽在2017年底被判犯下「煽動顛覆國家政權罪」時，被免於刑事罰責，但他在代理某宗案件時，在開庭前與人到庭圍觀丶聲援，並在開審時拍打桌子丶辱罵法官並藉此擾亂法庭秩序。此外，司法廳也認為他多次在網絡上發表煽動言論，而這些行為都已違反《律師法》，並符合中國司法部的相關處罰辦法，所以做出吊銷他律師證的決定。

然而，謝陽質疑，根據中國刑事訴訟法第29條的規定，如果違法行為在兩年內沒被發現，那中國政府不該藉此對他做出行政處罰。謝陽說：「我告訴他們，如果他們對我施予行政處罰的話，我肯定會不服，因為吊銷律師證是一個重大的行政處罰，而之前許多維權律師被吊銷律師證時，當地政府都有開給他們一個行政處罰的告知書，但在我的案件中，他們卻沒有這麼做。他們的行為完全沒有法律與事實的依據。」

遭警告不許接受外媒采訪

謝陽告訴德國之聲，湖南省司法廳的人除了將行政處罰的決定書送達他的事務所外，還警告他不要再接受外國媒體采訪，否則他將面臨刑事指控。他說，自從他2015年在「709大抓捕」中被中國當局關押且定罪後，接受外媒采訪一直是他的底線。

謝陽表示：「老實說，中國當局自2017年便不斷警告我不要再接受外媒采訪，但對我來說，我從沒限制誰能采訪我，重要的是我能對自己陳述的事實及內容負責。所以我跟他們說，如果他們堅持要我不接受海外媒體采訪，那我請他們現在就把我關進去。」

謝陽自2011年開始執業以來，曾代理過許多敏感的人權案件，而他在2015年的「709大抓捕」中，被湖南長沙警方帶走並拘禁超過兩年。在他的律師陳建剛向國際社會轉述謝陽在關押期間受虐的情況後，謝陽的案件馬上得到國際社會的關注。他在2017年12月26日被長沙中級人民法院判定「煽動顛覆國家政權罪」，但法院當時稱他「歸案後有認罪與悔罪」，所以免了他的刑事處罰。

謝陽向德國之聲透露，2017年在他的案件審理過中，中國當局要求他當庭否認有受到酷刑，並要他認罪。而他在「完全配合他們的開庭表演後」，中國當局也答應將律師證還給我。但在湖南司法廳決定注銷他的律師證後，他認為此舉是政府違反當初的承諾。

而謝陽獲釋後，一直都在處理一些敏感的案件，而當地政府也會時常在他辦理案件時，派人跟蹤他。他說：「政府一直非常在意我代理的敏感案件，所以吊銷我的律師證也有可能是我過去幾年代理敏感案件的一些積累，它剛好在這個點爆發。」

法律成中共鞏固統治的利器

對於中國政府自2020年初加強對維權律師跟異議人士的打壓，謝陽認為現在在中國，法律已成為中國共產黨鞏固統治地位的利器。他告訴德國之聲：「中國共產黨制定法律並不是為了維護社會公平正義，而是為了能有一個穩定統治地位的手段。中國政府常常都明知自己的行為違法，卻仍孤注一擲，僅考慮他們的行為是否有利於鞏固統治地位。中國的法律已成為政治的一部份，那這樣的法律還有什麼用？」

在這樣的氛圍下，謝陽認為外國媒體成為中國維權律師向外界揭露真相的重要窗口，因為在他看來，如果維權律師跟隨著中國的法律程序走，那他們等於是在「配合一個流氓政權進行一場司法表演」。

謝陽向德國之聲表示：「我向不少中國維權律師表示，他們的對手不是在跟他們談法律，而是在對著他們耍流氓。如果他們只是在法庭上按照法律做辯護，那維權律師的角色就完全沒意義了，因為這些案件在開庭時，早就已有了結果。」

總部位於美國華盛頓的人權組織「中國人權捍衛者」(Chinese Human Rights Defender) 的研究與倡議顧問藍寧在接受德國之聲采訪時表示，謝陽當年為了能繼續執業，所以選擇向中國政府妥協，當庭認罪，但很顯然的，與中國政府進行任何一種形式的談判都無用，因為中國政府的唯一目標，便是要所有人都停止談論人權議題。

藍寧說：「如果維權律師選擇繼續代理敏感的人權案件，他們注定繼續被中國政府打壓。謝陽的經歷告訴我們，中國政府只想掌控一切。」

謝陽指出，中國政府一直以來都運用吊銷執照讓維權律師的生活處於窘迫的狀態，不過對他來說，既然選擇擔任維權律師，他就必須承擔後果。他告訴德國之聲：「目前為止，還沒有一個維權律師因被吊銷執照而餓死，生活可能窘迫一點，但應該還過得下去。我認為我還是會有活下去的空間。」

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