深圳特區慶40周年 習近平將南下

8月26日是深圳經濟特區建立40周年紀念日。據港媒披露，中國國家主席習近平將南下參加慶祝大會，並發表講話，屆時也將邀請香港特首林鄭月娥和一些有代表性的港商參加。

不過，報導也稱，慶祝大會召開時間尚未明確，可能將在9月，須視乎領導人的日程安排而定。中國全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，深圳代表中國的發展路向，習南下參加慶祝大會「很正常」，如何加大深港合作，也是特區政府應該重視的發展路向。

1980年8月26日，深圳經濟特區成立。40年來，深圳由一個邊陲小鎮發展成為經濟總量超過新加坡、香港的國際化大都市，也成為全球知名的科技創新中心。

報導指出，按照慣例，最高領導人都會出席深圳特區「逢十」慶典，據消息透露，習近平今年也將南下，慶祝大會時間則須「遷就」領導人日程安排，屆時也將邀請特首和一些對深圳經濟建設「有功」的港人參加，不排除習近平會接見他們。

資料顯示，深圳特區30周年（2010年），時任中國國家主席胡錦濤9月6日南下出席慶祝大會。深圳特區20周年（2000年），時任中國國家主席江澤民則是在11月14日東南亞外訪期間專程來到深圳，為矗立在蓮花山頂的鄧小平塑像揭幕，並出席慶祝大會。

近日，包括央視、新華社、深圳特區報等官方媒體，已開足馬力宣傳深圳40年成就，特別強調習近平對深圳的重視和指導。

中共18大後，習近平離京考察調研的第一站就是深圳；2018年10月，習近平再次來到深圳，宣示中國改革不停頓、開放不止步；去年中國中央發布規畫，支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。

劉兆佳表示，深圳注重科技及創新，剛完成5G全覆蓋，有很多國際級的高科技企業駐紮在深圳，比如華為、中興、騰訊等，代表中國的發展路向，習南下參加慶祝大會很正常，「彰顯中國日後發展的大方向、大方針。」他說，中國正面對美國和西方盟友的打壓，更要在高科技領域回應美國方面的科技封鎖。

他認為，港深應加大合作，將深圳的高科技和香港金融業有機結合起來，這是香港政府應該重視的發展路向。他建議香港的年輕人應該多點上去看看深圳的發展。