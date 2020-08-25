十四五規畫 習近平定調：暢通經濟內循環

今年10月中共中央將審議通過「十四五規畫」，中共總書記習近平昨在中南海邀集多位知名經濟學家，定調「十四五規畫」主軸。習近平提出，要以暢通國民經濟循環為主，構建新發展格局，堅持供給側結構性改革的戰略方向，擴大內需為戰略基點。

走訪地方、考察經濟形勢，成為北京高層近期的共同行動。繼走訪安徽，召集長三角三省一市官員談經濟發展前景後，習近平昨又與經濟學家座談，聽取他們對「十四五規畫」的建議。

據央視新聞報導，習近平昨天下午在中南海主持召開經濟社會領域專家座談會，中共中央政治局常委王滬寧、韓正出席。參加的經濟學家則有北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫、中國經濟體制改革研究會副會長樊綱、清華大學公共管理學院院長江小涓、中國社會科學院副院長蔡昉等人。

習近平在會上指出，疫情使世界百年大變局加速變化，要深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，增強機遇意識和風險意識。

習近平強調，要以暢通國民經濟循環為主，構建新發展格局。他指出，推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是根據中國發展階段、環境、條件變化提出來的，是重塑中國國際合作和競爭新優勢的戰略抉擇。

他強調，要堅持供給側結構性改革戰略方向，扭住擴大內需戰略基點，使生產、分配、流通、消費更多依託中國國內市場，提升供給體系對大陸國內需求的適配性。新發展格局決不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環。

習近平還談到科技創新，要求要盡快突破關鍵核心技術，打好關鍵核心技術攻堅戰。此外，必須拿出更大的勇氣、更多的舉措破除深層次體制機制障礙，推進國家治理體系和治理能力現代化。

習近平重申，對外開放是基本國策，要建設更高水準開放型經濟新體制，形成國際合作和競爭新優勢。

此外，中國副總理胡春華、劉鶴昨分別在山東、深圳談到經濟。胡春華強調要穩外資穩外貿，化解不利因素；劉鶴認為，今年下半年中國經濟將呈現更有活力的良好態勢。