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人民日報用了三個版 就是要證明龐培歐「滿嘴謊言」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國國務卿龐培歐7月23日在尼克森總統圖書館發表的演說，被形容是開啟新一場冷戰的「新鐵幕演說」。歐新社
美國國務卿龐培歐7月23日在尼克森總統圖書館發表的演說，被形容是開啟新一場冷戰的「新鐵幕演說」。歐新社

針對美國國務卿龐培歐7月23日在加州尼克森總統圖書館發表的對華政策演說，中共中央黨報—《人民日報》25日罕見地以三個整版、約3萬字發表題為《蓬佩奧涉華演講的滿嘴謊言與事實真相》，共分26條逐一反駁龐培歐對中國大陸的各項指控。

龐培歐在7月底的演講中，呼籲世界各國與中國人民一起「改變中國共產黨的行為」。這場演講被形容是開啟新一場冷戰的「新鐵幕演說」。時隔近一個月，人民日報25日以10到12版，對歐龐培的演說重點一一作出回應，涉及中國共產黨與中國人民的關係，以及新冠疫情、雙邊貿易、華為、新疆、香港、南海問題等方面。

文章稱龐培奧這場演說，「全盤否定中美關係，惡意攻擊中國共產黨領導和中國政治制度，挑撥中國共產黨與中國人民的聯繫，並對中國內外政策進行無端指責，散布『中國威脅論』，妄圖挑動拼湊國際反華聯盟，遏制中國發展。」

針對龐培歐表示，中國軍力不斷提高，威脅性大大增強。人民日報稱，「中國國防力量的發展，是維護自身主權、安全和發展利益的需要，是維護自身國家統一、領土完整的需要，也是維護國際和地區和平與安全的需要。」

文章反指美國奉行單邊主義破壞國際秩序、霸凌行徑挑戰國際關係準則，才是當前世界和平穩定的最大威脅。

對於龐培歐稱，美國應該通過強化在東海、南海及台灣海峽自由巡航行動、組建太空部隊來防止中國侵略擴張。

人民日報稱，5,000年文明孕育的中國從來沒有侵略擴張的基因，強調中國尊重和支持各國依據國際法享有的航行與飛越自由，積極維護國際航運通道的安全和暢通。

文章指責美國是打著「航行與飛越自由」旗號，損害沿海國主權與安全、擾亂地區和平與穩定。今年以來，美國軍機在南海活動近3,000架次，甚至把雙航母艦隊開到南海大搞軍事演訓，「唯恐南海不亂」。

人民日報25日以整整三個版、3萬字，逐一駁斥龐培歐對中國大陸的各項指控。（取自人民日報官網）
人民日報25日以整整三個版、3萬字，逐一駁斥龐培歐對中國大陸的各項指控。（取自人民日報官網）

龐培歐 共產黨

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