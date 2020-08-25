商務及經濟發展局長：港正與8-10國研究「旅遊泡泡」

香港商務及經濟發展局長邱騰華24日透露，港府正與數個國家及地區商討「旅遊泡泡」（Travel Bubble）計畫，研究可行模式。旅遊業界相信要重回以往「自由去旅行（freely travel）」的道路仍漫長，但認為有關討論為正面信息。

明報報導，邱騰華24日在生產力局的網路研討會上透露，目前正與8至10個國家及地區商討「旅遊泡泡」的模式，當中與泰國、日本討論較為深入。他表示，可行模式包括離境前作互相認可的健康測試，並經運輸單位如航空公司核准才可上機，但最終是否可行須審視兩地的疫情。

據報導，立法會旅遊界議員姚思榮表示，現時業界以港府補貼「吊命」，但相關資助於11月便完結，業界有不少人正躊躇業務前景。他認為邱騰華的說法讓業界看到曙光。他又說，「旅遊泡泡」措施適宜先與疫情已受控的地方開展，例如泰國、台灣、日本較遍遠的城市等，先在有限地區開放配額。

報導稱，縱橫遊常務董事袁振寧認為，港府與外國商討「旅遊泡泡」計畫為正面信息，惟不敢抱太大期望，「附近的澳門及廣東都去不到，同一國家不同城市也各自有要求」，認為重回「自由去旅行」的道路仍漫長。他亦對日本開放旅遊不樂觀，因當地主要城市的疫情仍未受控，但相信一些東南亞國家，如泰國、越南、馬來西亞等的可行性較高。

廣東民眾可申辦澳門旅遊

特派記者賴錦宏／北京24日電

廣州市公安局出入境管理支隊24日公布「關於恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽註有關事項的公告」，自8月26日起，廣州市公安機關出入境管理部門恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽註。申請人可於25日起提前預約，按預約時間和地點前往辦證窗口辦理。