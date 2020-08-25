港貨「中國製」 美延至大選後實施 拒改貼「中國香港」製

香港商務及經濟發展局局長邱騰華24日表示，美國已將出口當地的香港製造商品改貼「中國製造」標籤的要求實施日期，由原來的9月25日往後延展45天，延至11月9日大選後實施。

路透報導，邱騰華在香港生產力促進局的網路研討會上指出，美國方面應一些業界要求，將更改港貨產地來源標記的實施日期延展45天。

他表示，港府已透過駐美國的辦事處向美國方面作出查詢，例如有沒有其他方法是香港可以接受而又符合產地來源要求，以及美方是否會有正式的公文向港美業界清楚交代等。

此外，邱騰華說，香港駐日內瓦辦事處也已做了準備，在世界貿易組織層面據理力爭。

據法廣網引述香港電台報導，之前有香港中小企業表示，他們曾聯絡美國海關，詢問能夠改用「中國香港製造」的標籤，但對方答覆，如果標示「中國香港」會令消費者混淆，並非合適的做法。

路透報導，邱騰華24日宣布輸美港貨標註「中國製造」獲 45天緩期的消息。他稱美國這個政策既無必要，也沒理由。目的是打擊香港獨特的單獨關稅地位。他並譴責「美國」要讓Made in Hong Kong（香港製造）在消費者眼前消失，這是野蠻的行為。」

他續稱，美國的做法明顯與一貫以來的產地來源規定倒行逆施，會令世界貿易組織（WTO）其他成員感到混亂；香港必須要爭取其在WTO中應有的利益，也要爭取大家在世界舞台中要守規矩。

據報導，香港工業總會主席葉中賢表示，美方不時說中美「脫鉤」，但其實美國對中國及香港在貿易方面的重要性已逐漸減弱。他指出，中國最大的貿易夥伴是東盟，然後是歐美；而香港的最大貿易夥伴是中國，然後是東盟、歐盟及美國。

自全球爆發新冠病毒疫情以來，今年頭七個月，香港國際機場的客運量同比下跌了81.2%，貨運量則下跌了9.7%。