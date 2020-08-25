英媒：國安法後 港人為移民鋪路 爭搶英房產

英媒24日報導，中國實施港區國安法後，外界預測將引發香港移民潮，港人透露，現在英國房價高漲，有太多港人在英國「爭搶」房產，英國房產經紀人也表示，其在過去兩個月向香港買家出售的公寓，數量增加超過兩倍。買家主要是買來自住。

路透報導，現年40歲的港人Winnie Tong表示，擔心香港愈發政治化的環境會影響她的孩子，想在兩年內全家移民英國，但在英國樓價自4月以來急升近15%後，她只好暫緩在英國買樓計畫。她表示：「好的物業都賣光了，價格也漲了。」

據報導，Tong計畫移民到英國的伯明翰（Birmingham），但透露目前在英國很難找房子，因為高品質的房屋都賣光了，價格也變得更高，且現在有太多香港人在英國爭搶房地產。

據報導，英國房地產經紀人表示，過去兩個月中向香港買家出售的公寓，數量約增加超過兩倍，其中自住的購買交易大增。為約1000位香港客戶提供英國房地產的倫敦房地產經紀商稱，該公司近日接到眾多現有客戶的詢問電話，此狀況以前從未有過。

報導稱，香港中原地產銷售主管許大衛表示，由於香港的局勢，對英國不太了解的港人也有意在英國置產，儘管他們因為經濟能力不強，而不太確定是否在英國買房。

報導說，蘇富比國際房地產英國倫敦住宅部負責人表示，香港買家正擔心當地的政治局勢，並希望確保其家人安全，和保護自己的收入。他表示自己的部份客戶為香港知名人士和超高淨值家庭，而他們已準備好在需要的時候立馬移民。英國倫敦的巴特西發電廠開發商也透露，香港的置產詢問自4月以來約大增150%，該公司並計畫在年底於香港進行一場展售會。