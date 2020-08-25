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龐培歐談華為、新疆、香港 新華社批：滿嘴謊言

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
新華社再度發文痛批美國國務卿龐培歐。美聯社
新華社再度發文痛批美國國務卿龐培歐。美聯社

美國國務卿龐培歐近日就華為、新疆及香港問題再度批評大陸，新華社25日發文痛批他「滿嘴謊言」，並指美國政府支持的NGO「中國人權捍衛者網路」估算，新疆2,000萬人口約10%的人被拘押在「集中營」，言論荒謬。

針對美國指控，中國大陸在新疆設立「集中營」進行壓迫。文章駁斥，新疆依法設立職業技能教育培訓中心，所謂「集中營」，都是西方政客和媒體惡意傳播的謊言。

內文表示，「新疆教培中心」針對學員普遍使用國家通用語言文字水平低、缺乏法治意識和就業技能、不同程度感染宗教極端思想等問題，開展以國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化為主要內容的教育教學，目的是從源頭上消除恐怖主義、宗教極端主義。

至於美方稱華是美國國家安全威脅，新華社也反駁，有關說法毫無事實根據，美方無端打壓和制裁華為，是赤裸裸的經濟霸凌行徑。

華為目前擁有的8萬7,805項專利中，90%以上為發明專利，有1萬1,152項核心專利是在美國授權的。德國專利數據庫公司IPlytics最新數據顯示，華為是5G標準必要專利中申請數量最多的企業，占總申請數的15%。歐洲專利局發布2019年專利指數也顯示，華為2019年在歐洲專利申請量排名第一，其中5G必要專利數量超越所有美國企業。

此外，美方指控中共加強對香港管控、壓制民主自由。文章重申，實施港版國安法將會更好保障港人依法享有的各項權利和自由，及香港的高度自治權。

專利 新疆 集中營

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