兩個月內7名中國公民在南非遇害 陸使館強烈譴責

新冠肺炎疫情嚴重衝擊南非經濟，導致失業高升與治安快速惡化，近來當地接連發生多起中國僑民遭謀殺、搶劫和綁架等事件，過去50多天更傳出已有7名中國公民因此遇害。大陸駐南非大使館當地時間24日對此公開表達嚴重關切，並強烈譴責針對在南非中國公民的犯罪暴行。

大陸駐南非大使館指出，近日發生的數起針對當地中國公民的謀殺案，特別是8月13日知名僑領前南非齊魯同鄉總會會長仲志維夫婦在約翰內斯堡，光天化日之下慘遭歹徒殘忍槍殺，更是震驚南非僑界。

根據南非當地最大中文報紙《非洲時報》報導，仲志維夫婦所駕駛的車輛當時正在Village Road行駛，遭三名男子跟蹤，歹徒隨後透過擋風玻璃朝仲志維夫婦至少開了六槍，將兩人殺害。1998年，當時仲志維夫婦年僅2歲的幼子，也是在當地遭武裝劫匪開槍打死。

報導稱，南非的華人社區已向南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）提交請願書，要求他重視「這一可怕的人禍，並迅速將殺人兇手繩之以法」。

據統計，人口約5,900萬的南非，截至8月23日，累計新冠肺炎確診病例數已經達到60萬9,773例，累計死亡超過1.3萬人。

大陸駐南非大使館表示，近期發生的7起中國公民遇害案件已有4起偵破，並逮捕10名犯罪嫌疑人。使館除再次提醒當地華僑務必高度重視自我安全防範，並呼籲華僑應嚴格遵守當地法律，同時避免大額現金交易，並儘量縮短營業時間。