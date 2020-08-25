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中美通話 雙方同意續推中美第一階段經貿協議落實

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為大陸國務院副總理劉鶴早前與美國貿易代表賴海哲（中）、財政部長米努勤會面。美聯社
圖為大陸國務院副總理劉鶴早前與美國貿易代表賴海哲（中）、財政部長米努勤會面。美聯社

根據新華社發布的快訊，大陸國務院副總理劉鶴25日上午應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話。雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行了「具有建設性的對話」。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

在大陸的外交辭令中，雙方進行了「具有建設性的對話」，通常指雙方在會談中取得某些進展，但離解決爭端仍相去甚遠。

中美原預定於本月中透過視訊會議檢視雙邊第一階段經貿協議的落實情況，但因故延後至今。不過，北京當局近來表現出努力穩定日益惡化的美中關係的積極態度。

根據大陸外交部官網訊息，大陸國務委員兼外交部長王毅24日在廣西北海與匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多會談後共見記者時就表示，中美「完全脫鉤」論調既不可行，也不合理。

王毅稱，現在是全球化時代，各國都可以在生產要素的全球配置中發揮自身比較優勢，獲得更快發展。強行剝離國與國之間的既有合作，完全違背市場經濟規律，違背企業的自主意願，必將像「飛去來器」（boomerang，台灣稱「回力鏢」）一樣，最終傷及自身。

王毅說，「中美建交40多年的事實告訴我們，要維護和增進兩國人民的福祉，應當優勢互補而不是脫鉤切割，應當相互融合而不是彼此隔絕，應當合作共贏而不是衝突對抗。」

大陸駐美國大使館官網上周五公布北京駐美大使崔天凱日前在布魯金斯學會一場視訊論壇的演講全文，崔天凱演講中特別提到，也許有人認為中方在等待今年11月美國大選結果。他說，「我願聲明，中方沒有等待，更不願在等待中浪費時間」。

崔天凱強調，中國大陸願隨時隨地與美國現政府合作，尋求解決問題的辦法。他還呼籲中美應積極擴大交往合作，推動雙邊關係儘快回歸正軌。

國務院

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