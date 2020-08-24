大陸外交部支持TikTok起訴美國政府

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
本月22日，TikTok(抖音國際版)宣布將就美國政府涉及該公司及其母公司字節跳動的行政令提起訴訟（新浪微博照片）
本月22日，TikTok(抖音國際版)宣布將就美國政府涉及該公司及其母公司字節跳動的行政令提起訴訟（新浪微博照片）

大陸外交部發言人趙立堅24日在北京說，美國個別政客企圖置TikTok微信和華為等中國企業於死地，其根源就是患了「逢中必反症」，強行將意識形態標籤打在中國企業身上。這些人打着「國家安全」的幌子「圍獵」TikTok等中國企業，充斥着謊言和汙蔑，其性質是欺行霸市、強取豪奪。

在24日大陸外交部例行記者會上，有記者問到：22日，TikTok(抖音國際版)宣布將就美國政府涉及該公司及其母公司字節跳動的行政令提起訴訟，以維護自身合法權益。21日，部分WeChat(微信國際版)在美用戶組成的「美國 WeChat 用戶聯盟」提起訴訟要求阻止美有關禁用微信行政令的實施。美國務卿龐培歐21日回答TikTok有關提問時稱，美方並非針對成功的中國企業，而是針對給美國家安全帶來風險的中共實體或受中共驅使的商業實體。

趙立堅對此回應稱，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，也將繼續採取一切必要措施堅決維護中國企業的合法權益。針對你提到美國個別政客的謬論，我想強調兩點：

第一，美國個別政客企圖置TikTok、WeChat和華為等中國企業於死地，其根源就是患了「逢中必反症」，強行將意識形態標籤打在中國企業身上。這些人打着「國家安全」的幌子「圍獵」TikTok等中國企業，充斥着謊言和污蔑，其性質是欺行霸市、強取豪奪。

第二，美國個別政客針對TikTok等特定企業的胡作非為，實質是對某一領域取得領先優勢的非美國企業採取有組織、系統性的經濟霸凌。他們都是行業翹楚，是非常優秀的國際化公司。美國個別政客害怕非美國企業的強大和成功，因此不惜動用國家力量百般打壓。這是對美一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的否定，是對國際規則的踐踏，也是對全球化浪潮下各國科技創新交流合作的破壞。世人只會對美國這些人的強盜行徑看得更加清楚。

TikTok 微信 外交部

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