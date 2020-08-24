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回應川普言論 陸外交部：中美應合作而不是脫鉤

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國總統川普日前稱「中美可以脫鉤」，大陸外交部發言人趙立堅24日駁斥該言論。圖／取自環球網
美國總統川普日前稱「中美可以脫鉤」，大陸外交部發言人趙立堅24日駁斥該言論。圖／取自環球網

美國總統川普日前稱「中美可以脫鉤」，大陸外交部發言人趙立堅24日強調，中美合作是互惠互利的，不是單向的；中美兩國沒必要相互排斥，應合作而不是脫鉤。他表示，北京對發展兩國關係的立場就是保持高度的穩定性和連續性。

北京青年報報導，有媒體問到，川普日前在接受採訪時表示「中美可以脫鉤」，對此，趙立堅24日回應，大陸注意到了他的言論。

趙立堅表示，中美建交40幾年來，雖經歷風風雨雨，但雙方都能從歷史和大局出發，管控矛盾和分歧，妥善處理敏感問題，維護了中美關係整體穩定發展的勢頭。他說，中美合作是互惠互利的，不是單向的，中美建交以來，雙方各領域務實合作拓展，給兩國和兩國人民帶來巨大好處，美方也從中受益匪淺。

趙立堅指出，中美兩國發展不是非此即彼的關係，沒有必要相互排斥，完全可以相互借力，相互成就，中美理應合作，而不是脫鉤。「試圖透過脫鉤解決自身面臨的問題，只是緣木求魚，飲鴆止渴，終將進一步損害本土企業和當地民眾的利益」。

趙立堅強調，中方對發展中美關係的政策立場一以貫之，保持高度的穩定性和連續性，同時，也做好了中美關係經歷風雨的準備。他敦促美國一些政客糾正錯誤，回歸理性，正確看待和處理中美關係，停止損害中方利益、抹黑攻擊中國大陸，推動中美關係早日重回正軌。

北京 川普

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