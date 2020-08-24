陸外交部：王毅將訪義、荷、挪、法、德等5國

大陸外交部發言人趙立堅24日表示，應義大利外交與國際合作部長迪馬約、荷蘭外交大臣布洛克、挪威外交大臣瑟雷德、法國歐洲和外交部長勒德里昂、德國外交部長馬斯邀請，大陸國務委員兼外交部長王毅將於8月25日至9月1日對義大利、荷蘭、挪威、法國、德國等5國進行正式訪問。

澎湃新聞報導，趙立堅於24日舉行的大陸外交部例行記者會上表示，王毅此次歐洲之行是大陸外長在新冠肺炎疫情緩解後的首次出訪，受到有關國家的熱烈歡迎，充分體現了雙方對中歐關係的重視。面對疫情，中歐本著同舟共濟、共體時艱的精神，相互支持、相互幫助，大陸國家主席習近平以視訊、通話、信函等形式，與歐盟和歐洲國家領導人保持著經常性的溝通。在中歐建交45周年之際，雙方積極攜手推動中歐和國際抗疫合作，豐富了中歐全面戰略夥伴關係的內涵。

趙立堅指出，中方期待透過此次訪問達到三個目標，第一，共同落實好中歐領導人共識，積極推進雙方重要的政治經貿議程；第二，和歐方就應對疫情，穩定全球產業鏈供應鏈進行合作，進一步探討在數位經濟、綠色經濟等新興領域的合作；第三，對外共同傳達維護多邊主義的訊息，完善全球治理的一致聲音，為全球和平穩定和發展做出更大的貢獻。

趙立堅說，在疫情背景下，國際情勢不穩定、不確定性更加突出，中歐作為世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，就推動國際社會團結抗疫，維護多邊主義，重啟全球經濟合作的重要意義更加突顯。