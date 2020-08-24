遭中共當局開除 蔡霞：習近平治下不容異見 本已想退黨

中共中央黨校退休教授蔡霞，上星期被開除黨籍和取消退休待遇。蔡霞接受香港電台專訪時指出，在中共總書記習近平管治下，不允許黨內有不同意見，不會檢討和糾正錯誤，反而整治持不同意見的人，做法極為惡劣，她本來已經想退黨，對於被開除黨籍感到高興。

中共中央黨校此前批評蔡霞發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，嚴重違反黨紀和國家事業單位人員行為的規範。

據香港電台報導，現旅居美國的蔡霞相信，受罰是因為她今年發表的3次言論，包括反對大陸中央訂立港版國安法、要求撤換習近平的錄音流傳網路，以及參與聯署悼念武漢醫生李文亮。

她認為，中共不能包容、平和對待不同意見，校方審查期間曾指她被「外面」利用，會造成嚴重惡劣的不良影響。

她提到，近年中共要求黨員絕對忠誠，反問如果領導人做錯是否仍與中央「保持統一」，質疑一個人的意志綁架全黨，將9000萬黨員當成「黨奴」。

蔡霞透露，學校有人曾想息事寧人，希望她否認曾經發表批評習近平的談話，但她不肯、亦不逃避責任。

對於被取消退休待遇，蔡霞批評政治觀點與退休待遇完全是兩回事，不能掛鈎，是自己工作一輩子後應享有的權利，校方做法是侵犯人權，一定會提出申訴，委託律師跟進。

但她說，校方至今沒有任何解釋文件傳給她，難以入手。雖然校方曾指如果她回大陸會給她文件，但蔡霞擔心人身安全，暫不打算回北京。