蔡霞：習近平不下台 中共體制將全面瓦解

(德國之聲中文網) 前中共中央黨校教授蔡霞周日 (8月23日)接受美國有線電視網CNN的訪問，呼籲美國政府加倍對中國施壓。蔡霞説，她支持美國政府對華為實施禁令，並提議美國政府對中共官員進行制裁。

此外，蔡霞也期盼國際社會能聯手阻止中國共產黨滲透國際組織，並防堵習近平的極權思想擴散。她説：「中美之間的關系並非兩國人民之間的沖突，而是兩個體系與思想的對抗。」

蔡霞稱，她自去年到美國旅游後，便因新冠疫情被困在美國，不過她因擔憂人身安全，拒絕透露她目前在美國的細節情況。蔡霞指出，中共目前的其中一個目標是取代由美國所建立的自由民主體系，以及現在人所秉持的和平丶民主丶自由與正義等核心價值。

蔡霞也在受訪中指出，上周中共中央黨校宣布她被開除黨籍的聲明中，點出三個導致她被開除黨籍的主要原因：她今年五月發表批評中國在香港實施國安法的評論丶她在此前流出的一段錄音中也暗指習近平為黑幫老大，並稱中共是「政治僵屍」丶她也在李文亮過世後連署要求中共給予中國人民言論自由。

蔡霞向CNN坦言，她私下將寫的文章與錄音與朋友分享，但她沒預期這些內容會在網路上掀起「滔天巨浪」。這兩項內容在中國互聯網上也迅速被屏蔽，而在她被開除黨籍後，蔡霞也認為自己有義務要繼續發聲。

蔡霞在8月17日遭中國共產黨開除黨籍且取消退休待遇。

「黨內民主成虛名」

蔡霞過去三十幾年來透過在黨校教書的職位，從體制內觀察中共的變化。她接受CNN訪問時表示，在胡錦濤當權時，中國共產黨還能忍受不同的意見。但是習近平接棒後，中共原有的「黨內民主」已成虛名。她説：「習近平所強調的是極權以及對共產黨中央領導人的完全效忠與遵從。他不允許共產黨內有任何反對的聲音，並用黨規或是貪腐罪名來懲罰那些持有不同意見的人。」

蔡霞坦言，習近平的「恐怖統治」並非源自於他的權勢，這種作法反而突顯他的極度不安。她説：「習近平是全共產黨內最不安的人，這也是為何他對共產黨內進行這麼多批清算。握有絕對權力的人總認為其他人想要奪走他的權力。」

蔡霞還說，目前中共黨內的政治氛圍是，下級干部向上司分享訊息時，總是隱藏事實，僅分享上司想聽的部分。她認為，這導致共產黨向上呈報的訊息都是錯誤的，中共領導層在做決策時，也缺乏科學丶民主丶公開與透明的決策過程。

此外，蔡霞也批評中共在新冠疫情初期隱瞞實際情況，導致現在病毒在全球肆虐。在中美貿易戰持續延燒之際，蔡霞也說全球各國不願再討好中國，因為他們已看清中國共產黨的真面目。

「習近平的言論思想倒退回文革時期」

蔡霞在與CNN訪問中透露，她曾於1966年到北京成為文革時期的紅衛兵，不過那段時期，她也目睹了文革的恐怖事實，包含共產黨凶狠地毆打教師。她説：「我看見當一個社會沒有法治時，人民的生活會變得多痛苦。文革時期的回憶在我心中烙下深深的傷痕，從那時起，我也時時警惕自己，中國絕對不能倒退回文革時期的狀態。」

不過蔡霞也說，習近平上台後，他的言論丶思想與行為開始有文革的跡象。她説，中國國內目前應該普遍對共產黨與習近平的政策走向有很深的不滿，不過在習近平的鐵腕統治下，蔡霞認為中國很難出現任何形式的反抗。

她説習近平正帶著中國遠離開放與改革的道路，但如果中共不進行內部改革，蔡霞認為沖突會漸漸累計，有一天所有的沖突會一次爆發，導致中共整個體制崩壞瓦解。雖然習近平不斷強調他致力於改革，但蔡霞說，唯一能避免中共在未來瓦解的方式，便是取代習近平。

蔡霞說：「中國不可能在習近平領導下邁向民主化。唯有讓習近平下台，中共黨內的改革派才能有發聲的機會，並藉此調整中共的發展方向。」

蔡霞坦言，當她2016年替任志強護航時，中國共產黨中央要求她停止針對該事件公開發言，不過當時蔡霞強調身為一個中國公民，她有權利發表意見。她説：「黨中央告訴我：『妳首要身份是共產黨員，接著才是中國公民。』我當時心想，我寧願擁有公民的權利，也不要有中共黨籍。現在我終於感覺自己與中國人民站在同一邊。」

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