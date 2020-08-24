軟硬兩手？陸大規模軍演 環時卻喊：不希望台海爆戰爭

正當中共解放軍於三大海域同步進行大規模軍演之際，大陸官媒環球時報社評卻向蔡政府喊話，在題為「降低台海戰爭風險，台當局須有行動」的社評中，直言「中國大陸決不希望台海在這個時候爆發戰爭」，並稱大陸的底線是明確的，從來就沒有變過。

社評指出，南海的領土糾紛得到了相對穩妥的管控，而台海的根本性問題、也就是統獨問題則處於不確定性很高的發酵甚至失控狀態。美國遏制中國戰略是西太平洋緊張的主因，這個戰略在南海周邊得到的配合度比較有限，但在台海卻得到民進黨當局的全力呼應，這使得台海局勢擁有了更多潛在的爆炸性。

社評稱，台海局勢近年出現兩個相當極端的變量，一個是民進黨當局拒絕承認以一個中國為主要內涵的九二共識，並大力推動去中國化；另一個是美國通過製造中國周邊局勢緊張來干擾、抑制中國崛起的戰略圖謀。這兩個變量越來越緊地纏繞在一起，嚴重威脅到中國的國家安全和整個地區的和平。

文章坦言，中國大陸與美台已毫無互信，警惕和敵意在主導彼此的關係，局勢的可控性因此正變得越來越低。雖然離爆發戰爭可能還有一段距離，但是風險顯然在逐漸迫近。

社評認為，中國大陸、美國和台灣三方都應為緩解台海局勢緊張做出努力。既然三方都不希望爆發戰爭，就應當為促進和平展現出各自的善意。「在這裡我們要特別向蔡英文當局喊話」，台海局勢的這一輪變化始於蔡英文和民進黨的重新上台，以及他們對台灣兩岸政策的根本性調整。該當局對台海局勢當下的緊張負有特殊責任。

社評還說，「中國大陸決不希望台海在這個時候爆發戰爭，大陸的底線是明確的，從來就沒有變過」。當前的危險是，民進黨當局與美國不斷採取行動，試圖以切香腸的方式侵蝕大陸的底線。