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立法會議員是否留任？民主黨下月民調

世界日報 / 香港新聞組／香港23日電
港府稍早前以新冠疫情嚴峻為由，將立法會換屆選舉延後一年，中國全國人民代表大會常務委員會隨後通過決議，讓本屆立法會全體議員可以留任過渡。香港民主黨預計9月中進行民調，以決定該黨籍立法會議員是否應留任一年。不過，另一項民調顯示，63%的泛民主派支持者反對泛民議員留任。 美聯社
港府稍早前以新冠疫情嚴峻為由，將立法會換屆選舉延後一年，中國全國人民代表大會常務委員會隨後通過決議，讓本屆立法會全體議員可以留任過渡。香港民主黨預計9月中進行民調，以決定該黨籍立法會議員是否應留任一年。不過，另一項民調顯示，63%的泛民主派支持者反對泛民議員留任。 美聯社

港府稍早前以新冠疫情嚴峻為由，將立法會換屆選舉延後一年，中國全國人民代表大會常務委員會隨後通過決議，讓本屆立法會全體議員可以留任過渡。香港民主黨預計9月中進行民調，以決定該黨籍立法會議員是否應留任一年。不過，另一項民調顯示，63%的泛民主派支持者反對泛民議員留任。

中央社報導，民主黨將會委託具公信力的機構進行民調，以決定該黨議員是否留任，泛民另一個重要政黨公民黨也將會按照這項民調作出決定。

在民主黨進行民調前，被視為親泛民的香港民意研究所21日率先公布一項民調，當中顯示，約2萬名泛民支持者中，63%表示反對泛民議員延任，只有兩成人支持留任。

對於香港民研的民調結果，民主黨主席胡志偉向媒體說，這項民調結果可作參考；民主黨在進行民調前，會先向市民解釋去留的利弊，讓他們充分了解問題後，在民調中作出抉擇。民主黨立法會議員林卓廷表示，預計9月中可再做民調。

為了填補立法會出現一年的真空期，中國全國人民代表大會常務委員會日前通過決議，讓本屆立法會延長不少於一年，現任全體議員可以留任過渡，包括原先參選下屆立法會選舉而被取消提名資格的4名泛民議員。

泛民陣營曾就相關議題進行內部討論，大多數立法會議員傾向支持留任過渡一年。

民調 立法會 民主黨

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