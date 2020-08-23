前香港眾志創黨主席羅冠聰 促英國制裁港京官員

曾赴美國參與聽證會、涉違反「港區國安法」潛逃海外的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰日前去信英國外相拉布（Dominic Raab），要求英國制裁香港及內地官員，並稱會促請其他國家仿效美國推動制裁。

香港文匯報報導，羅冠聰前日在facebook發帖稱，隨着美國已對香港官員實施制裁，「下一步便是促請其他國家推出同樣的制裁措施。」他續稱，已就此去信拉布，要求當局根據英國「馬格尼茨基法案」（Global Magnitsky Act），制裁香港以至北京中央官員、香港警察及某些特定人士，因兩地官員破壞高度自治、打壓民主運動、強推香港國安法，並稱已收集近20位英國國會議員聯署，呼籲英國政府盡快推出制裁措施及擴大制裁範圍。

香港青年會副主席陳凱榮指出，羅冠聰稱香港官員執行香港國安法所謂「強推」、「打壓民主」等指控毫無理據，因包括英美等任何國家都必須有法例維護國家安全，就算是民主也需要有秩序才能實施，而維持治安是警察的本分，英美的警察亦須就當地的暴亂執法。