澳洲開大門 港人可申請永久居留

澳洲政府因應北京在香港實行「港區國安法」，決定暫停執行與香港的引渡協議後，22日售一步宣布針對香港公民新的簽證安排，將香港居民的學生及工作簽證等期限，由兩年延長至五年，大約1萬名身在澳洲的香港特區護照持有人，將可以延長居留期，並可申請永久居留簽證。

香港電台報導，澳洲代理移民部長聲明中說，澳洲和香港一直關係密切，來自香港的優秀人才，為澳洲經濟及就業機會增長作出巨大貢獻。相關人士在簽證5年期滿時，通過品格、安全和健康檢查後，就可獲得永久居留權。

另據香港01報導，澳洲政府22日公布，於本年7月9日前持有臨時畢業簽證、短期技術工作簽證的香港特區護照持有人，將會自動延長簽證五年。現正在學或日後的港人留學生在澳洲完成高等教育後，將合資格持有為期五年的臨時畢業簽證。至於申請短期技術工作簽證的香港特區護照持有人，如果他們擁有澳洲技術移民職業列表上的資格，同時滿足勞動市場測試要求，亦可申請五年簽證。

現時有1萬名留澳的香港特區護照持有人可以延長簽證居留五年，其後可以申請永久居留權。亦有2500名持有上述簽證的港人將會赴澳，同時有約1300人正在申請上述簽證。簽證期五年過後，簽證持有人可以申請永久居留。

澳洲政府指，未來打算吸引香港的出口導向產業至澳洲，尤其是對澳洲經濟及工作增長有極大潛力的產業。